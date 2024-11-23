СЕГОДНЯ на Delfi TV | Балтийская волейбольная лига: „Выру Баррус“ сыграет с латвийским клубом

Перед матчами на выходных в Балтийской волейбольной лиге лидирует рижский клуб „Робежсардсе“ с 14 очками. Столько же баллов у „Пярну“, на третьем месте находится тартуский „Бигбанк“ с 13 очками. „Выру Баррус“ также имеет 13 очков и занимает 4-е место. „Екабпилс Луси“ с 12 баллами находится на 5-й позиции. В шестерке лучших также „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 8 очками и „Сельвер/ТалТех“ с 4 очками.