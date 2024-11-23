23.11.2024, 12:41
СЕГОДНЯ на Delfi TV | Балтийская волейбольная лига: „Выру Баррус“ сыграет с латвийским клубом
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Балтийской волейбольной лиги клуб „Выру Баррус“ примет латвийский „Екабпилс Луси“. Матч, который начнется в 17:00, будет доступен для просмотра всем подписчикам Delfi.
Перед матчами на выходных в Балтийской волейбольной лиге лидирует рижский клуб „Робежсардсе“ с 14 очками. Столько же баллов у „Пярну“, на третьем месте находится тартуский „Бигбанк“ с 13 очками. „Выру Баррус“ также имеет 13 очков и занимает 4-е место. „Екабпилс Луси“ с 12 баллами находится на 5-й позиции. В шестерке лучших также „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 8 очками и „Сельвер/ТалТех“ с 4 очками.
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