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23.11.2024, 12:41

МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: „Выру Баррус“ потерпел крупное поражение от латвийского клуба

 
Болеьщики „Выру Баррус“
Болеьщики „Выру Баррус“
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В субботу, 23 ноября, в рамках Балтийской волейбольной лиги клуб „Выру Баррус“ потерпел поражение на домашней арене, уступив латвийской команде „Екабпилс Луси“ со счетом 1:3.

„Выру Баррус“ одержал победу в первом сете со счётом 25:21, но в последующих трех партиях уступил „Екабпилс Луси“ с результатами 21:25, 23:25 и 22:25, в итоге проиграв матч со счётом 1:3.

В Балтийской волейбольной лиге лидирует „Екабпилс Луси“ с 15 очками. Рижский клуб „Робежсардсе“ находится на втором месте с 14 очками, а „Пярну“, с тем же количеством баллов, занимает третью позицию. На четвертом месте располагается тартуский „Бигбанк“ с 13 очками. „Выру Баррус“ также имеет 13 очков, но находится на 5-й строчке. На шестой позиции находится „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 8 очками, а на седьмом — „Сельвер/ТалТех“ с 4 очками.

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