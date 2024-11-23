ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В субботу продолжится снегопад, дальше погода поменяется

В субботу (23.11) область низкого давления переместится от мыса Нордкап, но ее южный край останется над Балтийским морем.

Ожидается снег, местами метели. Ветер переменных направлений (южный и юго-западный, к вечеру западный), 4-9, порывами до 17 м/с. Температура воздуха -2...+1, на побережье до +4 °C.

Ночью на воскресенье (24.11) погода останется пасмурной, местами выпадет снег. Юго-западный и западный ветер, на побережье северо-западный 3-9, порывы до 15 м/с на побережье. Температура воздуха -1..-7, до +3°C на побережье. Днем небо прояснится, существенных осадков не будет. Ветер юго-западный и южный, умеренный, к вечеру начнет быстро усиливаться юго-восточный. Температура воздуха -1..+2, на побережье до +5°C.

Транспортный департамент предупредил о сложной обстановке на дорогах в Пярнумаа, в уезде введен особый режим обслуживания дорог до 9 утра воскресенья. Это означает, что срок, за который необходимо обеспечить соответствие дорожного покрытия требованиям, увеличен по сравнению с обычным.

Вся техника по уходу за дорогами находится в работе, дорожники делают всё возможное для поддержания дорог в порядке. Но так как в первую очередь занимаются крупными трассами, то на маленьких дорогах может быть трудно проехать.

Водителям категорически не рекомендуется выезжать на летней резине в зонах, где идут осадки. Водителей просят снижать скорость и держать большую, чем обычно дистанцию.

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