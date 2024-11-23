Reuters: Трамп планирует назначить спецпосланником по Украине бывшего начальника разведки

Во время первого президентского срока Трампа Гренелл был также послом в Германии (в 2018-2020 годах), с февраля по май 2020 года он исполнял обязанности директора национальной разведки.

В настоящий момент нет должности специального посланника президента США, занимающегося исключительно урегулированием российско-украинского конфликта. Трамп рассматривает возможность создать такую должность, согласно четырем источникам, которые общались с Reuters на условиях анонимности.

При этом, по их словам, окончательного решения решения Трамп еще не принял. Он может и не создавать должность спецпосланника по Украине или выбрать на нее другого кандидата. Также нет никаких гарантий, что Гренелл согласится, если получит такое предложение.

В ходе предвыборной кампании Трамп поклялся быстро положить конец конфликту, хотя и не сказал, как он это сделает.

Некоторые предыдущие высказывания Гренеллом могут заставить руководство Украины задуматься.

Во время круглого стола Bloomberg в июле он выступал за создание „автономных зон“ как средства урегулирования конфликта, который начался после вторжения России на украинскую суверенную территорию. Он также заявил, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Сторонники Гренелла отмечают, что у него долгая дипломатическая карьера и глубокое знакомство с европейскими делами. Помимо работы послом в Германии, Гренелл также был специальным представителем президента на мирных переговорах в Сербии и Косово.

Официальные представители Трампа и сам Гренелл не стали комментировать возможное назначение.

Гренелл, который активно участвовал в предвыборной кампании Трампа считался главным претендентом на пост госсекретаря. Но в итоге выбор был сделан в пользу сенатора Марко Рубио, что удивило и расстроило некоторых близких к Гренеллу людей, передает Reuters.

Ранее источники Reuters в американском правительстве передавали, что решение действующего президента США Джо Байдена разрешить Украине бить по российской территории ракетами ATACMS может усложнить и отсрочить любое урегулирование, а также ужесточить требования Москвы.

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