Трамвайная линия в Ванасадам будет открыта на следующей неделе
Торжественное открытие трамвайной линии в Ванасадам состоится 29 ноября в 12:00 на улице Лайкмаа между торговым центром „Виру“ и отелем Tallink. На церемонии открытия улицу Лайкмаа по воздуху пересечет чемпион мира по слэклайну Яан Роозе, а также состоится выступление Таллиннского полицейского оркестра. В 12:50 после приветственной речи и торжественного перерезания ленты состоится пробная поездка в Ванасадам (Старый порт), где пассажиров будет ожидать сюрприз. Движение трамваев по новым путям в обычном режиме будет запущено в воскресенье, 1 декабря.
По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, развитие общественного транспорта в Таллинне с его растущим населением имеет ключевое значение. „Я рад, что многолетний проект Старого порта завершен, помимо новой трамвайной линии, мы создали современное городское пространство. Однако это лишь одна из вех на длинном и амбициозном пути. В ближайшие годы мы инвестируем более 100 миллионов евро в строительство новых трамвайных линий и почти полное обновление подвижного состава. Уже в следующем году начнется проектирование трамвайных линий Лийвалайа-Кристийне и Пельгуранна. Эти важные этапы развития общественного транспорта будут завершены к 2029 году. Одновременно мы закупаем новые трамваи, троллейбусы и работающие на биогазе автобусы, чтобы сделать общественный транспорт удобной альтернативой личному автомобилю“, – сказал Осиновский.
В августе 2022 года Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства заключил договор с подрядчиками Merko Ehitus Eesti и KMG Infra на проектирование и строительство трамвайной линии, соединяющей Ванасадам и пассажирский терминал „Юлемисте“ магистрали Rail Baltic. Строительные работы начались весной 2023 года.
„Качество жизни людей повысится, а пробки сократятся, если в Таллинне будет эффективный и качественный общественный транспорт. Строительство трамвайных путей – одно из ключевых условий для этих изменений“, – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.
В ходе работ было построено около 2,5 километров двухпутного рельсового полотна с трамвайными остановками и тяговой подстанцией. Наряду с созданием новой трамвайной инфраструктуры проведены масштабные работы по обновлению и реконструкции подземных коммуникаций, а также значительно улучшена прилегающее городское пространство.
По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, новая трамвайная линия повысит надежность трамвайной сети Таллинна. „В случае аварий или неисправностей теперь есть возможность развернуть трамваи в сторону центра города, что сделает систему более гибкой. Кроме того, новая линия увеличит пропускную способность трамвайного движения на перекрестке Хобуяама. Учитывая растущее население района Пыхья-Таллинн и узкие улицы, важно, что в будущем мы сможем запустить дополнительные трамваи для обслуживания полуострова Копли и улучшить транспортное сообщение“ – отметил Ярван.
Для новой трамвайной ветки был построен поворот трамвайных путей на Тартуском шоссе налево на улицу Гонсиори. Далее трасса проложена через улицы Лайкмаа, Хобуяама и Ахтри до портовой территории. Затем трамвайные пути пролегают через улицы Лаэва, Куунари и Кай до А-терминала, далее – по улицам Логи и Румби, проходя мимо Горхолла. Возле „Котла культуры“ новая трасса соединяется с имеющимися трамвайными путями, ведущими от бульваров Мере и Пыхья в направлении Копли.
С 1 декабря по новым путям будет курсировать трамвайная линия № 2, первоначально по маршруту Копли – Ванасадам – Суур-Паала. Трамваи начнут ходить в аэропорт при первой возможности – как только строительство терминала Rail Baltic в Юлемисте достигнет соответствующего этапа.
О строительстве трамвайной линии и связанных с ним изменениях можно узнать на сайте https://www.tallinn.ee/ru/vanasadamatramm. Новое расписание трамвайной линии № 2 будет опубликовано на следующей неделе на сайте transport.tallinn.ee, а также будет установлено на трамвайных остановках.
Стоимость строительства трамвайной линии в Ванасадам составила вместе с НСО и стоимостью строительного надзора около 55 миллионов евро. Трамвайная линия в Ванасадам построена при поддержке Фонда восстановления и устойчивости ЕС NextGenerationEU в объеме 36,5 миллионов евро.
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