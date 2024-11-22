Трамвайная линия в Ванасадам будет открыта на следующей неделе

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, развитие общественного транспорта в Таллинне с его растущим населением имеет ключевое значение. „Я рад, что многолетний проект Старого порта завершен, помимо новой трамвайной линии, мы создали современное городское пространство. Однако это лишь одна из вех на длинном и амбициозном пути. В ближайшие годы мы инвестируем более 100 миллионов евро в строительство новых трамвайных линий и почти полное обновление подвижного состава. Уже в следующем году начнется проектирование трамвайных линий Лийвалайа-Кристийне и Пельгуранна. Эти важные этапы развития общественного транспорта будут завершены к 2029 году. Одновременно мы закупаем новые трамваи, троллейбусы и работающие на биогазе автобусы, чтобы сделать общественный транспорт удобной альтернативой личному автомобилю“, – сказал Осиновский.

В августе 2022 года Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства заключил договор с подрядчиками Merko Ehitus Eesti и KMG Infra на проектирование и строительство трамвайной линии, соединяющей Ванасадам и пассажирский терминал „Юлемисте“ магистрали Rail Baltic. Строительные работы начались весной 2023 года.

„Качество жизни людей повысится, а пробки сократятся, если в Таллинне будет эффективный и качественный общественный транспорт. Строительство трамвайных путей – одно из ключевых условий для этих изменений“, – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.

В ходе работ было построено около 2,5 километров двухпутного рельсового полотна с трамвайными остановками и тяговой подстанцией. Наряду с созданием новой трамвайной инфраструктуры проведены масштабные работы по обновлению и реконструкции подземных коммуникаций, а также значительно улучшена прилегающее городское пространство.