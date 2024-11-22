Черная пятница приближается: как уберечься от мошенничества при совершении покупок в интернете?

Новогодние праздники не за горами, и для многих людей середина ноября – самое время для покупки подарков. В конце месяца также отмечается всемирный праздник шопинга „чёрная пятница“, когда многие интернет-магазины предлагают большие скидки.

Преддверие новогодних праздников – это не только возможность для больших скидок, но и время, когда следует быть особенно бдительным, остерегаясь различных видов мошенничества, которые могут поджидать в интернет-магазинах. Особенно это касается зарубежных магазинов, где риск потерять деньги значительно выше, чем в Эстонии.

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По мнению руководителя подразделения Swedbank по предотвращению и расследованию финансовых преступлений Ээро Эргма, любой покупке в интернете должна предшествовать хотя бы базовая проверка. „Самый простой способ – погуглить название интернет-магазина и посмотреть, что говорят другие покупатели. Если всё сводится к тому, что покупатели не получили нужные им товары или были обмануты другими способами, то очевидно, что стоит выбрать другой магазин“, – сказал он.

Эргма добавил, что отзывы можно найти и на других платформах, помимо Google, таких как Trustpilot или Reddit. „Если отзывов нет вообще, это тоже тревожный знак. Вместо незнакомых интернет-магазинов всегда лучше выбирать магазины, которые давно работают на рынке и с которыми у покупателей уже есть опыт“, – говорит он.

Помимо изучения отзывов, Эргма рекомендует проверять, есть ли у интернет-магазина юридический адрес, название компании и рабочий номер службы поддержки, чтобы было куда обратиться в случае возникновения проблем.

Местонахождение компании важно с точки зрения прав потребителей, потому что если интернет-магазин находится за пределами ЕС, то в таком случае правила гораздо менее строгие. „Например, при заказе из Китая у потребителей нет возможности вернуть товар и получить возмещение в течение 14 дней с момента покупки“, – говорит он.

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