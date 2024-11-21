Баскетбол
21.11.2024, 17:18

СЕЙЧАС | Отбор Евробаскета-2025: сборная Эстонии обыгрывает Польшу перед последней четвертью

 

  • Первая четверть 19:18

  • Вторая четверть 19:22

  • Третья четверть 19:13

ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Сегодня баскетбольная сборная Эстонии встретится с Польшей в рамках третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы 2025 года. Встреча, которая начнется в 19:00, будет транслироваться в прямом эфире на канале TV6.

Эстония победила в первой четверти с минимальным перевесом — 19:18. Маттиас Тасс ярко стартовал в атаке, удачно завершив два паса Кристиана Кулламяэ и добавив к этому точный лэй-ап из-под кольца. Каспер Суурорг, выйдя со скамейки, продемонстрировал отличную результативность, попав в кольцо с трёх попыток и набрав семь очков.

Во второй четверти Матеуш Понитка, главная звезда нынешнего состава сборной Польши и многолетний игрок Евролиги, проявил себя на высоте. Он реализовал девять из десяти штрафных бросков и набрал 15 очков за 14 минут игры, что позволило Польше выйти в лидеры по итогам первой половины, выиграв с минимальным перевесом 40:38.

Эстонские баскетболисты захватили инициативу в третьей четверти и перед решающим периодом вели с преимуществом 57:53.

До матча:

Польша уже обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата Европы 2025 года, принимая одну из групп турнира. Для Эстонии задача — обыграть либо Северную Македонию, либо Литву в группе H, чтобы войти в топ-24. Перед третьим туром у Эстонии две победы, у Литвы и Северной Македонии по одной, а Польша еще не одержала ни одной победы. Матч между Северной Македонией и Литвой начнется в 19:00 в Скопье.

Влоцлавек, где пройдет сегодняшняя игра, считается баскетбольной столицей Польши, и все 4000 билетов на матч должны быть распроданы к сегодняшнему дню.

Основной центровой сборной Эстонии по баскетболу, Майк-Калев Котсар, не сможет выйти на паркете в ближайшем отборочном матче Евробаскета-2025 против сборной Польши.

Кроме того, в матче не примет участия и нападающий Хуго Тоом. Он недавно восстановился после тяжелой травмы и в последнее время испытывал значительную нагрузку в своем клубе, „Калев/Крамо“. В связи с этим тренеры приняли решение немного поберечь игрока и планируют задействовать его в домашней игре с Польшей.

Если все сложится удачно, Эстония может уже на этой неделе обеспечить себе место в финальной стадии чемпионата Европы. Для этого необходимо дважды победить Польшу и надеяться, что в матчах Литва — Северная Македония будет зафиксирован результат 2:0, неважно в чью пользу. Воскресное противостояние Эстонии с Польшей пройдет в Таллине, на арене Unibet, начало матча в 18:00.

Мужская сборная Эстонии по баскетболу в отборочных поединках чемпионата Европы против Польши

Каспар Трейер (Napoli Basket | Италия)

Сийм-Маркус Пост (TalTech/ALEXELA)

Микк Юркатамм (Del.Fes Avellino | Италия)

Маттиас Тассь (Filou Oostende | Бельгия)

Хуго Тоом (BC Kalev/Cramo)

Сийм-Сандер Вене (Stal Ostrów Wielkopolski | Польша)

Грегор Кууба (BC Kalev/Cramo)

Крегор Хермет (BC Kalev/Cramo)

Таави Юркатамм (TalTech/ALEXELA)

Майк-Калев Котсар (Yokohama B-Corsairs | Япония)

Каспер Суурорг (BC Kalev/Cramo)

Янари Йыэсаар (Dziki Warszawa | Польша)

Леэмет Бёклер (BC Kalev/Cramo)

Йоонас Рийсмаа (Pallacanestro Cantù | Италия)

Артур Конончук (Baskets Oldenburg | Германия)

Кристиан Кулламяэ (Bilbao Basket | Испания)

Главный тренер: Хейко Раннула

Помощники тренера: Индрек Рейнбок, Бретт Нымм

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.

Какое впечатление оставил у вас этот материал?

Позитивно
Удивительно
Информативно
Безразлично
Печально
Возмутительно
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии