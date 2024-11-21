СЕЙЧАС | Отбор Евробаскета-2025: сборная Эстонии обыгрывает Польшу перед последней четвертью
Первая четверть 19:18
Вторая четверть 19:22
Третья четверть 19:13
Сегодня баскетбольная сборная Эстонии встретится с Польшей в рамках третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы 2025 года. Встреча, которая начнется в 19:00, будет транслироваться в прямом эфире на канале TV6.
Эстония победила в первой четверти с минимальным перевесом — 19:18. Маттиас Тасс ярко стартовал в атаке, удачно завершив два паса Кристиана Кулламяэ и добавив к этому точный лэй-ап из-под кольца. Каспер Суурорг, выйдя со скамейки, продемонстрировал отличную результативность, попав в кольцо с трёх попыток и набрав семь очков.
Во второй четверти Матеуш Понитка, главная звезда нынешнего состава сборной Польши и многолетний игрок Евролиги, проявил себя на высоте. Он реализовал девять из десяти штрафных бросков и набрал 15 очков за 14 минут игры, что позволило Польше выйти в лидеры по итогам первой половины, выиграв с минимальным перевесом 40:38.
Эстонские баскетболисты захватили инициативу в третьей четверти и перед решающим периодом вели с преимуществом 57:53.
До матча:
Польша уже обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата Европы 2025 года, принимая одну из групп турнира. Для Эстонии задача — обыграть либо Северную Македонию, либо Литву в группе H, чтобы войти в топ-24. Перед третьим туром у Эстонии две победы, у Литвы и Северной Македонии по одной, а Польша еще не одержала ни одной победы. Матч между Северной Македонией и Литвой начнется в 19:00 в Скопье.
Влоцлавек, где пройдет сегодняшняя игра, считается баскетбольной столицей Польши, и все 4000 билетов на матч должны быть распроданы к сегодняшнему дню.
Основной центровой сборной Эстонии по баскетболу, Майк-Калев Котсар, не сможет выйти на паркете в ближайшем отборочном матче Евробаскета-2025 против сборной Польши.
Кроме того, в матче не примет участия и нападающий Хуго Тоом. Он недавно восстановился после тяжелой травмы и в последнее время испытывал значительную нагрузку в своем клубе, „Калев/Крамо“. В связи с этим тренеры приняли решение немного поберечь игрока и планируют задействовать его в домашней игре с Польшей.
Если все сложится удачно, Эстония может уже на этой неделе обеспечить себе место в финальной стадии чемпионата Европы. Для этого необходимо дважды победить Польшу и надеяться, что в матчах Литва — Северная Македония будет зафиксирован результат 2:0, неважно в чью пользу. Воскресное противостояние Эстонии с Польшей пройдет в Таллине, на арене Unibet, начало матча в 18:00.