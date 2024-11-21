СЕГОДНЯ | Отбор Евробаскета-2025: сборная Эстонии стремится к третьей победе в гостевом матче с Польшей

Польша уже обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата Европы 2025 года, принимая одну из групп турнира. Для Эстонии задача — обыграть либо Северную Македонию, либо Литву в группе H, чтобы войти в топ-24. Перед третьим туром у Эстонии две победы, у Литвы и Северной Македонии по одной, а Польша еще не одержала ни одной победы. Матч между Северной Македонией и Литвой начнется в 19:00 в Скопье.

Влоцлавек, где пройдет сегодняшняя игра, считается баскетбольной столицей Польши, и все 4000 билетов на матч должны быть распроданы к сегодняшнему дню.

Основной центровой сборной Эстонии по баскетболу, Майк-Калев Котсар, не сможет выйти на паркете в ближайшем отборочном матче Евробаскета-2025 против сборной Польши.

Кроме того, в матче не примет участия и нападающий Хуго Тоом. Он недавно восстановился после тяжелой травмы и в последнее время испытывал значительную нагрузку в своем клубе, „Калев/Крамо“. В связи с этим тренеры приняли решение немного поберечь игрока и планируют задействовать его в домашней игре с Польшей.

Если все сложится удачно, Эстония может уже на этой неделе обеспечить себе место в финальной стадии чемпионата Европы. Для этого необходимо дважды победить Польшу и надеяться, что в матчах Литва — Северная Македония будет зафиксирован результат 2:0, неважно в чью пользу. Воскресное противостояние Эстонии с Польшей пройдет в Таллине, на арене Unibet, начало матча в 18:00.

Мужская сборная Эстонии по баскетболу в отборочных поединках чемпионата Европы против Польши Каспар Трейер (Napoli Basket | Италия) Сийм-Маркус Пост (TalTech/ALEXELA) Микк Юркатамм (Del.Fes Avellino | Италия) Маттиас Тассь (Filou Oostende | Бельгия) Хуго Тоом (BC Kalev/Cramo) Сийм-Сандер Вене (Stal Ostrów Wielkopolski | Польша) Грегор Кууба (BC Kalev/Cramo) Крегор Хермет (BC Kalev/Cramo) Таави Юркатамм (TalTech/ALEXELA) Майк-Калев Котсар (Yokohama B-Corsairs | Япония) Каспер Суурорг (BC Kalev/Cramo) Янари Йыэсаар (Dziki Warszawa | Польша) Леэмет Бёклер (BC Kalev/Cramo) Йоонас Рийсмаа (Pallacanestro Cantù | Италия) Артур Конончук (Baskets Oldenburg | Германия) Кристиан Кулламяэ (Bilbao Basket | Испания) Главный тренер: Хейко Раннула Помощники тренера: Индрек Рейнбок, Бретт Нымм

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