СЕГОДНЯ | Отбор Евробаскета-2025: сборная Эстонии стремится к третьей победе в гостевом матче с Польшей
Сегодня баскетбольная сборная Эстонии встретится с Польшей в рамках третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы 2025 года. Встреча, которая начнется в 19:00, будет транслироваться в прямом эфире на канале TV6.
Польша уже обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата Европы 2025 года, принимая одну из групп турнира. Для Эстонии задача — обыграть либо Северную Македонию, либо Литву в группе H, чтобы войти в топ-24. Перед третьим туром у Эстонии две победы, у Литвы и Северной Македонии по одной, а Польша еще не одержала ни одной победы. Матч между Северной Македонией и Литвой начнется в 19:00 в Скопье.
Влоцлавек, где пройдет сегодняшняя игра, считается баскетбольной столицей Польши, и все 4000 билетов на матч должны быть распроданы к сегодняшнему дню.
Основной центровой сборной Эстонии по баскетболу, Майк-Калев Котсар, не сможет выйти на паркете в ближайшем отборочном матче Евробаскета-2025 против сборной Польши.
Кроме того, в матче не примет участия и нападающий Хуго Тоом. Он недавно восстановился после тяжелой травмы и в последнее время испытывал значительную нагрузку в своем клубе, „Калев/Крамо“. В связи с этим тренеры приняли решение немного поберечь игрока и планируют задействовать его в домашней игре с Польшей.
Если все сложится удачно, Эстония может уже на этой неделе обеспечить себе место в финальной стадии чемпионата Европы. Для этого необходимо дважды победить Польшу и надеяться, что в матчах Литва — Северная Македония будет зафиксирован результат 2:0, неважно в чью пользу. Воскресное противостояние Эстонии с Польшей пройдет в Таллине, на арене Unibet, начало матча в 18:00.
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