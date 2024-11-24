„Долгое время в Швеции существовал стереотип о финнах, что они много пьют и попадают в неприятности“. Почему национальные меньшинства становятся радикальнее?
Проблемы с интеграцией национальных меньшинств существуют не только в Эстонии, но и в других европейских странах. Это усугубляется разностью менталитетов и религиозных убеждений и создает в обществе напряжение. Но что на самом деле является „спусковым крючком“ для радикализации нацменьшинств? И что нужно знать, чтобы этого не допустить? RusDelfi задал эти вопросы профессору религиоведения Гётеборгского университета Йорану Ларссону, который провел в Таллинне семинар „Глобальные конфликты с локальными последствиями“.
Расскажите об основных факторах, которые вызывают радикализацию меньшинств.
Когда мы пытаемся понять радикализацию, для нас это часто то, что уже произошло. Тем самым мы даем своего рода постфактумное объяснение.
Нам нужно понять, почему этот человек оказался в этом конкретном месте. Речь идет не только о насильственном терроризме, это может быть что-то более обыденное. Например, почему я оказался в этих отношениях?
В исследованиях делаются разные акценты. Некоторые ученые больше обращают внимание на идеологию, политические взгляды и религию. Они говорят о том, что именно идеологии движут людьми.
Но с другой стороны, есть другие исследователи, которые говорят о существовании иных факторов, объясняющих, почему люди готовы подхватывать такие идеи и воплощать их в реальность. Вас могут привлекать радикальные, консервативные или спорные идеи, но вы не будете их превращать их в действие. И сложность вопроса именно в том, почему некоторые люди переходят к действиям, а другие нет.
Если мы обращаем внимание на социальный аспект, то люди, которые более уязвимы, будут в большей степени вовлечены в этот процесс.
Возьмем для примера детскую травму, которая провоцирует наступление „момента веры“. Это может быть смерть родственника, болезнь или какое-то другое событие. Но проблема для ученых в том, что все мы пережили те или иные травмирующие переживания. Большинство из нас справились с ними обычным образом. Тем не менее, существуют такие факторы, как бедность, издевательства, отношение к себе как к изгою и люди, не вписывающиеся в контекст.
У всех нас есть довольно базовые человеческие потребности, такие как стремление быть частью чего-то большего, чем вы сами. И тут возникают движения насильственного экстремизма, группы религиозного насилия и другие формы экстремизма.
Люди не принимают рационального решения стать неонацистами. Они редко идут в библиотеку, берут „Майн Кампф“, читают его, а затем выходят и говорят: „Я думаю, это хорошая идея“.
И я думаю, что это тоже очень важный фактор, который противоречит тем, кто делает упор на идеологической теории. Давайте посмотрим на людей, которые становятся неонацистами. Кажется, они не принимают рационального решения ими стать. Они редко идут в библиотеку, берут „Майн Кампф“, читают его, а затем выходят и говорят: „Я думаю, это хорошая идея, потому что есть другой путь“.
Так что это процесс, причем очень обыденный, как влюбиться или разлюбить. Это может казаться чем-то, что произошло в одно мгновение, но на самом деле за этим стоит определенный процесс.
А как политический контекст может способствовать процессу радикализации, говоря о национальных меньшинствах?
На прошедшем семинаре в Таллинне я говорил о том, как глобальное и локальное связаны. У многих людей, например, которые живут, скажем, в Эстонии или в Швеции, есть какие-то связи - возможно, отдаленные - с другими местами. И если что-то происходит в этих местах, эти события могут оказать влияние и на происходящее здесь. И наоборот, когда что-то происходит здесь, национальные меньшинства, живущие по всему миру, но связанные с Эстонией, например, могут отреагировать на это.
Так что я думаю, что это, возможно, вызов для открытого общества. Поэтому различные государственные органы - и школы, и социальные службы, и полиция - должны иметь какие-то базовые знания о местном контексте. Какие группы существуют в стране, какие вопросы их объединяют и какие разделяют.
Также нужно добавить сюда и глобальное видение картины - если в стране много людей, связанных, например, с Азербайджаном, то было бы неплохо иметь какое-то понимание того, что происходит в Азербайджане.
Долгое время в Швеции существовал стереотип о финнах, что финны постоянно попадают в неприятности, слишком много пьют и так далее. Очень националистические стереотипы.
Я хотела бы спросить о финском национальном меньшинстве, проживающем в Швеции. Еще в середине прошлого века финны считались проблемой, теперь же это уже не так. Что на то повлияло? И какова нынешняя ситуация с финским языком в Швеции?
Я думаю, что это, конечно, стереотипное представление, которое зависит от того, кого вы спрашиваете. Но долгое время в Швеции существовал стереотип о финнах, что финны постоянно попадают в неприятности, слишком много пьют и так далее. Очень националистические стереотипы.
Но со временем эта проблема отступила на задний план, потому что вместо нее появились другие проблемы. Также сейчас у большинства этих финнов есть дети, они завели семьи, а некоторые из них умерли.
Был ли это вопрос времени? Это сложный вопрос. Людям требовалось время, чтобы найти место под солнцем? Я думаю, что нам нужно гораздо больше исследований в этой области. Это важно также и с исторической точки зрения, так как это важный и интересный период в истории моей страны. Но также такие исследования помогли бы установить, что мешало или поддерживало интеграцию финноговорящих людей в Швеции.
Было бы хорошей идеей послушать, как они это делали. Потому что эти люди близки нам культурно, но не лингвистически - мы не понимаем финский. Но наши ценности довольно похожи, и, возможно, это облегчило процесс.
Но правительство не заставляло финнов изучать шведский язык, чтобы как-то интегрироваться?
Финны начали прибывать в Швецию в 60-х и 70-х годах, а в конце 70-х годов шведская политика изменилась. Были заявления о том, что мигрантам следует предоставить возможность сохранить свою культуру, язык и религию. Но не было конкретной стратегии, как это сделать. И я могу себе представить, что это было довольно сложно для некоторых финнов.
В Буросе было много текстильной промышленности, некоторые из работавших там женщин говорили по-фински. Позже туда прибыли другие группы меньшинств, и у них сложилось впечатление, что финский — это язык, на котором говорят в Швеции.
Но после финнов в страну приехали и другие мигранты. В Буросе (город в Швеции - прим. ред.) было много текстильной промышленности, там работали женщины, которые шили одежду или работали с тканями. Некоторые из них говорили по-фински. Позже прибыли другие группы меньшинств, и у них сложилось впечатление, что финский — это язык, на котором говорят в Швеции. Поэтому были некоторые люди, которые начали изучать финский, потому что финский был доминирующим языком в этой группе. И только потом они вышли в общество и поняли, что большинство шведов не говорят по-фински.
Так что владение языком очень важно. Я думаю, это критически важно. И проблема в Швеции - и во многих других странах - заключается в том, что существуют разные уровни образования среди разных групп.
Так, например, если вы, скажем, из высшего класса Ирана в 1970-х годах, вы, скорее всего, могли говорить по-английски или, может быть, по-французски. В таком случае гораздо легче выучить новый язык. Но если вы из страны, которую раздирали гражданские войны и в которой не было школьной системы, то, конечно, у вас совершенно другие возможности выучить язык.
Мусульманские общины иногда воспринимаются как угроза для Европы, не только в смысле безопасности, но и с точки зрения культурной идентичности. Как вы думаете, является ли это реальной угрозой или эта теория преувеличена?
Это очень сложный вопрос. В первую очередь, потому что нет данных (или их очень мало), которые можно использовать для ответа.
Да, конечно, но некоторые популисты придерживаются нарратива о том, что „приедет много иммигрантов, и вся Европа однажды станет мусульманской“.
Да, есть много „теорий заговора“ на эту тему, но я также думаю, что появляется все больше и больше исследований, по крайней мере из Швеции, показывающих, что люди с мусульманским культурным прошлым, похоже, не так сильно заботятся об исламе, как мы думаем. Они, кажется, напоминают людей христианского культурного происхождения, которые почти не обращают внимания на церковь или Библию.
Эту группу следует изучать более подробно, чтобы избежать этих предубеждений. Но эти разговоры об исламе или мусульманских ценностях часто окрашены определенными политическими взглядами. Поэтому для меня это скорее эмпирический вопрос.
Есть мнение, что Эстонии „повезло“ с беженцами, потому что, хотя мы и приняли большое количество людей из Украины, все они относительно близки к Эстонии, потому что у них похожее историческое прошлое и культура. А что бы произошло, если бы Эстония ранее впустила примерно такую же волну мусульман? Это действительно привело бы к кризису, катастрофе, или ничего плохого бы не произошло?
На этот вопрос невозможно ответить, можно лишь строить предположения. Но у нас было то же самое в Швеции, когда дело коснулось беженцев из Украины.
До 2015 года в Швеции на самом деле было довольно позитивное отношение к миграции. Премьер-министр в то время произнес известную речь под названием „Откройте свои сердца“. В то время это был призыв к гуманизму и человечности.
Но сегодня эта речь рассматривается и как часть нашей сегодняшней проблемы - тогда мы были наивны. Швеция с 2015 года очень сильно изменила свою миграционную политику. И сегодня мы больше соответствуем остальной Европе. Раньше мы были по другую сторону баррикад.
В Швеции идет дискуссия о том, что у украинцев больше схожих с нами ценностей. Это также подхватили определенные политические группы в Швеции, заявив, что мы должны помогать белым христианам, а не людям из других стран.
Но в Швеции также идет дискуссия о том, что у украинцев больше схожих с нами ценностей. Это также подхватили определенные политические группы в Швеции, заявив, что мы должны помогать белым христианам, а не людям из других стран. И здесь становится сложно проводить такое разделение с юридической точки зрения.
Вы упомянули, что некоторый процент мигрантов с мусульманскими корнями, скажем, в Швеции, покидают страну. Означает ли это, что некоторые другие страны, может быть, более мелкие, такие как Эстония, являются лучшим местом для таких людей? Потому что у нас более низкие цены и более доступное жилье. Должны ли мы быть готовы к мусульманской волне из других стран?
Среди мусульман в Швеции действительно есть некоторые мнения, что Швеция стала более антимусульманской страной. По этой причине некоторые люди хотят переехать в более „промусульманскую“ страну. Но проблема часто в том, что они имеют в виду? Может быть, они хотят переехать в Саудовскую Аравию?
У меня есть коллега в Литве, и он рассказывал, что есть некоторые мусульмане, которые живут в Великобритании, но в социальных сетях пишут на литовском языке. Так что это также транснациональное измерение.
Также это вопрос языка. Потому что, например, существует татарская община, и здесь, и в Литве, и в других местах. Они не знают ни арабского, ни турецкого. Возможно, они говорят на русском или других языках. И их изучение также становится вопросом языка.
Так кто же говорит от имени мусульман? Существует группа, которую я называю постмусульманами. Они, похоже, меньше заинтересованы в том, чтобы говорить о себе как о мусульманах. Они хотят больше говорить о других вещах, таких как доступ к рынку труда, образовании и тому подобном.
И здесь у нас встает сложный вопрос, в чем разница между религией и культурой? Например, по крайней мере в Швеции, у нас много праздников, которые связаны с христианством. И люди, возможно, хотят есть определенную еду или, может быть, даже ходить в церковь, но они все равно не воспринимают это как что-то религиозное. Это скорее традиция. Это же можно видеть среди мусульманских общин. Например, способ празднования Рамадана для многих людей мусульманского культурного происхождения — быть дома и много есть вечером, смотреть фильмы или сериалы со своими семьями. И они, возможно, не так заинтересованы в посещении мечети.
Это очень интересная группа. Потому что, если у нас есть политическая дискуссия, в которой говорится, что ислам является проблемой, и у нас есть довольно большая группа, которая идентифицирует себя как мусульмане, но не считает себя связанной с религией, то, возможно, мы говорим не о том.
Но можно ли считать это признаком интеграции? Что эти группа людей пришла в светское общество и стала тоже более светской?
Я думаю, что это относится в принципе к дискуссии об исламских ценностях. Подобные вопросы сосредоточены на богословии или на догматике ислама. Но обычная жизнь людей мусульманской культуры, похоже, связана с чем-то другим.
Конечно, есть мусульмане, которые утверждают, что религия - это важная вещь. Но у обычного человека мусульманской культуры, похоже, есть и другие вопросы, которые его волнуют. Хотя бы потому, что как мигрант, вы, скорее всего, будете жить в районе, где у вас больше социально-экономических проблем.
Конечно, есть мусульмане, которые утверждают, что религия - это важная вещь. Но у обычного человека мусульманской культуры, похоже, есть и другие вопросы, которые его волнуют. Хотя бы потому, что как мигрант, вы, скорее всего, будете жить в районе, где у вас больше социально-экономических проблем - как найти работу, добиться лучших результатов в учебе, а также в мобильности на рынке жилья. И тут возникает вопрос сегрегации, который, я думаю, редко обсуждается в Швеции.
Например, город Гетеборг несколько лет назад опубликовал отчет, показывающий, что если вы живете в северо-восточной части Гетеборга, где проживает много людей иностранного происхождения, в частности мусульманского происхождения, то ваши показатели ниже по всем параметрам, таким как школьные результаты, уровень жизни, психическое здоровье и так далее..
По более старым данным, если сравнить северо-восточную часть Гетеборга с центром или другими частями города, то продолжительность жизни для мужчин из центра города составляла статистически на девять лет дольше по сравнению с пригородами.
Итак, речь идет о социальных факторах, ветхих домах, доступе к социальным услугам. В полицейских исследованиях ведется дискуссия о чрезмерном и недостаточном надзоре полиции. Чрезмерное полицейское наблюдение заключается в том, что определенные группы с большей вероятностью будут остановлены и подвергнуты обыску. И это может быть проблемой, потому что тогда человек воспринимается как проблема. Но в то же время группы, которые страдают от чрезмерного надзора за правопорядком, в то же время, вероятно, пострадают и от недостаточного надзора.
Это означает, что ваши права будут менее защищены. Например, если в районах, где живут мигранты, меньше полиции или если она присутствует только с понедельника по пятницу.
Это - еще один пример того, что вместо того, чтобы сосредоточиться на теологии или политических взглядах как на проблеме, здесь стоило бы обращать внимание на социальные, экономические и инфраструктурные проблемы.
А есть ли какая-то корреляция между уровнем успешности, скажем, иммигранта и уровнем знания языка, шведского языка?
Возможно, на эту тему есть какие-то исследования, но это не моя особая область интересов. Но, конечно, знание языка очень важно для того, чтобы уметь понимать информацию, а также знать, на что вы имеете право. И здесь у нас иногда возникает проблема разницы поколений.
Первое поколение пришло и очень много работало, но не было так сосредоточено на изучении языка. А их дети ходили в шведскую школу, поэтому они выучили шведский. И сейчас иногда между родителями и детьми наблюдаются обратные отношения.
Для большинства шведов, если я иду к дантисту или врачу со своими детьми, врач может поговорить со мной. Но в данном случае все наоборот. Таким образом, взрослый становится похожим на ребенка, а ребенок, молодой взрослый, становится похожим на важного взрослого человека. Иногда это также может создавать напряженность.
Есть мнение, что родители тех, кто присоединился к Исламскому государству, были вполне счастливы на новом месте. Но для их детей это воспринималось как что-то унизительное. Их родители, возможно, были инженерами в Ираке, а потом приехали в Швецию, и им пришлось готовить пиццу или убирать помещения.
Также существует мнение, что родители тех, кто присоединился к Исламскому государству, были вполне счастливы на новом месте, потому что пережили трудную ситуацию и оказались в безопасной среде.
Но для их детей, а тем более для следующего поколения, это воспринималось как что-то унизительное. Их родители, возможно, были инженерами в Ираке, а потом приехали в Швецию, и им пришлось готовить пиццу или убирать помещения. Похоже, что второе поколение находит такое положение довольно унизительным.
Это также потенциально может оказать негативное влияние на успеваемость таких детей в школе, потому что они видят, что их родители очень много работали, и это им ничего не приносило. Условно: „Мой отец — врач из Багдадского университета, а теперь он печет пиццу, так какого черта я должен стараться в школе?“ Поэтому очень важно, чтобы были положительные образы для подражания, особенно среди сообществ, которые с большей вероятностью страдают от стигматизации.
Cеминар „Глобальные конфликты с локальными последствиями“, в рамках которого был приглашен профессор Ларссон, был организован при поддержке Фонда Европейского союза по вопросам убежища, миграции и интеграции (AMIF).