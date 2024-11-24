„Долгое время в Швеции существовал стереотип о финнах, что они много пьют и попадают в неприятности“. Почему национальные меньшинства становятся радикальнее?

И я думаю, что это тоже очень важный фактор, который противоречит тем, кто делает упор на идеологической теории. Давайте посмотрим на людей, которые становятся неонацистами. Кажется, они не принимают рационального решения ими стать. Они редко идут в библиотеку, берут „Майн Кампф“, читают его, а затем выходят и говорят: „Я думаю, это хорошая идея, потому что есть другой путь“.

Люди не принимают рационального решения стать неонацистами. Они редко идут в библиотеку, берут „Майн Кампф“, читают его, а затем выходят и говорят: „Я думаю, это хорошая идея“.

У всех нас есть довольно базовые человеческие потребности, такие как стремление быть частью чего-то большего, чем вы сами. И тут возникают движения насильственного экстремизма, группы религиозного насилия и другие формы экстремизма.

Возьмем для примера детскую травму, которая провоцирует наступление „момента веры“. Это может быть смерть родственника, болезнь или какое-то другое событие. Но проблема для ученых в том, что все мы пережили те или иные травмирующие переживания. Большинство из нас справились с ними обычным образом. Тем не менее, существуют такие факторы, как бедность, издевательства, отношение к себе как к изгою и люди, не вписывающиеся в контекст.

Если мы обращаем внимание на социальный аспект, то люди, которые более уязвимы, будут в большей степени вовлечены в этот процесс.

Но с другой стороны, есть другие исследователи, которые говорят о существовании иных факторов, объясняющих, почему люди готовы подхватывать такие идеи и воплощать их в реальность. Вас могут привлекать радикальные, консервативные или спорные идеи, но вы не будете их превращать их в действие. И сложность вопроса именно в том, почему некоторые люди переходят к действиям, а другие нет.

В исследованиях делаются разные акценты. Некоторые ученые больше обращают внимание на идеологию, политические взгляды и религию. Они говорят о том, что именно идеологии движут людьми.

Нам нужно понять, почему этот человек оказался в этом конкретном месте. Речь идет не только о насильственном терроризме, это может быть что-то более обыденное. Например, почему я оказался в этих отношениях?

Когда мы пытаемся понять радикализацию, для нас это часто то, что уже произошло. Тем самым мы даем своего рода постфактумное объяснение.

Так что это процесс, причем очень обыденный, как влюбиться или разлюбить. Это может казаться чем-то, что произошло в одно мгновение, но на самом деле за этим стоит определенный процесс.

А как политический контекст может способствовать процессу радикализации, говоря о национальных меньшинствах?

На прошедшем семинаре в Таллинне я говорил о том, как глобальное и локальное связаны. У многих людей, например, которые живут, скажем, в Эстонии или в Швеции, есть какие-то связи - возможно, отдаленные - с другими местами. И если что-то происходит в этих местах, эти события могут оказать влияние и на происходящее здесь. И наоборот, когда что-то происходит здесь, национальные меньшинства, живущие по всему миру, но связанные с Эстонией, например, могут отреагировать на это.

Так что я думаю, что это, возможно, вызов для открытого общества. Поэтому различные государственные органы - и школы, и социальные службы, и полиция - должны иметь какие-то базовые знания о местном контексте. Какие группы существуют в стране, какие вопросы их объединяют и какие разделяют.

Также нужно добавить сюда и глобальное видение картины - если в стране много людей, связанных, например, с Азербайджаном, то было бы неплохо иметь какое-то понимание того, что происходит в Азербайджане.

Долгое время в Швеции существовал стереотип о финнах, что финны постоянно попадают в неприятности, слишком много пьют и так далее. Очень националистические стереотипы.

Я хотела бы спросить о финском национальном меньшинстве, проживающем в Швеции. Еще в середине прошлого века финны считались проблемой, теперь же это уже не так. Что на то повлияло? И какова нынешняя ситуация с финским языком в Швеции?

Я думаю, что это, конечно, стереотипное представление, которое зависит от того, кого вы спрашиваете. Но долгое время в Швеции существовал стереотип о финнах, что финны постоянно попадают в неприятности, слишком много пьют и так далее. Очень националистические стереотипы.

Но со временем эта проблема отступила на задний план, потому что вместо нее появились другие проблемы. Также сейчас у большинства этих финнов есть дети, они завели семьи, а некоторые из них умерли.