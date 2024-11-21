21.11.2024, 16:30
Ольга Штраубе: Райк чмокнула Стальнухина и предала избирателей
На третьем году войны „свои убеждения не меняют“ только людоеды
ФОТО: | Delfi Meedia
Катри Райк воскресила Михаила Стальнухина из политического небытия, велев, словно Иисус почившему Лазарю: встань и иди со мной в коалицию! - чем явила чудеса политической гибкости.
Когда несколько дней назад появилась новость о том, что Михаил Стальнухин „воскрес“ и стремится прийти к власти в Нарве вместе с Катри Райк, это казалось неудачной шуткой. Вроде позднесоветского анекдота, который тихонько пересказывали друг другу на Пасху (которую в Советском Союзе если и отмечали, то тайно, боясь как бы кто из „доброжелателей“ не сообщил куда следует): „Черненко воскрес и встречается с рабочими завода“.
Уже подписаны?