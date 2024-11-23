23.11.2024, 09:22
Легендарному Ааво Пиккуусу – 70. Он был настоящим мотором в велогонках и ралли
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23 ноября легендарному эстонскому велогонщику Ааво Пиккуусу, звезде советского спорта 70-80-х, исполняется 70 лет. RusDelfi рассказывает об олимпийском чемпионе 1976 года, его неожиданном переходе в ралли и болезни, которой не удалось сломить столь могучий организм.
„Советские велосипедисты финишировали, превозмогая судороги и усталость. Причём втроём, без Пиккууса. Тот выложился за полкилометра до белой черты, протащил остальных троих дольше обычного и отскочил, как гильза стреляного патрона: он уже был не нужен, он сделал всё, что от него зависело: для финиша хватило трёх членов команды. Ааво прикатил на финиш, когда остальную троицу уже отливали водой. Из уголка его рта текла тонкая струйка крови…“
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