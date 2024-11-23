Другие виды
23.11.2024, 09:22

Легендарному Ааво Пиккуусу – 70. Он был настоящим мотором в велогонках и ралли

 
Ааво Пиккуус на гоночном велосипеде Colnago
Ааво Пиккуус на гоночном велосипеде Colnago
ФОТО: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

23 ноября легендарному эстонскому велогонщику Ааво Пиккуусу, звезде советского спорта 70-80-х, исполняется 70 лет. RusDelfi рассказывает об олимпийском чемпионе 1976 года, его неожиданном переходе в ралли и болезни, которой не удалось сломить столь могучий организм.

„Советские велосипедисты финишировали, превозмогая судороги и усталость. Причём втроём, без Пиккууса. Тот выложился за полкилометра до белой черты, протащил остальных троих дольше обычного и отскочил, как гильза стреляного патрона: он уже был не нужен, он сделал всё, что от него зависело: для финиша хватило трёх членов команды. Ааво прикатил на финиш, когда остальную троицу уже отливали водой. Из уголка его рта текла тонкая струйка крови…“

Мэтр советской журналистики Лев Россошик не скупился на хвалебные метафоры. В тот жаркий июльский день именно 21-летний эстонец Ааво Пиккуус стал главным мотором сборной СССР на Олимпиаде в Монреале-1976. Командная гонка на 100 км - было ли в программе Игр более изнурительное велосипедное состязание.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии