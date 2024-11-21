Трусы TENA – незаметная, но надежная защита
Hедержанием мочи страдают миллионы людей во всем мире. Это нарушение здоровья вызывает стрессовое состояние, однако при выборе правильных вспомогательных средств можно с уверенностью продолжать вести активный образ жизни.
Впитывающее нижнее белье TENA Pants – решение для активных людей с умеренным и тяжелым недержанием мочи. Оно похоже на обычное нижнее белье – эластичный пропускающий воздух материал, напоминающий текстиль, мягкий и удобный в носке.
Как выбрать подходящее изделие TENA Pants?
Правильный размер. Впитывающие трусы подбирают в соответствии с объемом бедер. Например, если измеренный вами объем подходит для размеров S и M, рекомендуем сначала выбрать изделие меньшего размера, чтобы оно оставалось на месте при движении и надежно защищало от протечек.
Достаточная степень впитываемости. Может ли человек самостоятельно ходить в туалет, и абсорбирующие средства нужны ему скорее на случай случайных протечек или он вообще не в состоянии контролировать свой мочевой пузырь? Изделие с правильно подобранной степенью абсорбции впитывает выделяемую мочу и не протекает. Чтобы избежать ненужных дополнительных расходов, рекомендуем сначала выбрать более тонкое изделие с меньшей степенью абсорбции и, исходя из полученного опыта, в следующий раз при необходимости выбрать изделие с большей степенью впитываемости.
Впитывающие трусы TENA Pants доступны в пяти различных степенях впитываемости и размерах от XXS до XXL.
Чтобы сохранилось здоровье кожи, она должна быть чистой, сухой и защищенной. Средства для защиты при недержании мочи TENA быстро впитывают мочу и мгновенно запирают ее в абсорбенте, поэтому поверхность кожи остается сухой. Специальное впитывающее содержимое предотвращает появление неприятных запахов.
Средства для защиты при недержании мочи можно приобрести (в том числе с государственной скидкой) в компаниях, занимающихся вспомогательными средствами, и в аптеках. Для получения скидки необходимо предоставить справку, подтверждающую необходимость использования вспомогательного средства, и документ, удостоверяющий личность. Для людей пенсионного возраста справка, подтверждающая необходимость использования вспомогательных средств, не требуется.
Выбрать правильное изделие для защиты при недержании вам помогут аптекари и обученные в центрах вспомогательных средств консультанты.