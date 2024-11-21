Трусы TENA – незаметная, но надежная защита

Правильный размер. Впитывающие трусы подбирают в соответствии с объемом бедер . Например, если измеренный вами объем подходит для размеров S и M, рекомендуем сначала выбрать изделие меньшего размера, чтобы оно оставалось на месте при движении и надежно защищало от протечек.

Достаточная степень впитываемости. Может ли человек самостоятельно ходить в туалет, и абсорбирующие средства нужны ему скорее на случай случайных протечек или он вообще не в состоянии контролировать свой мочевой пузырь? Изделие с правильно подобранной степенью абсорбции впитывает выделяемую мочу и не протекает. Чтобы избежать ненужных дополнительных расходов, рекомендуем сначала выбрать более тонкое изделие с меньшей степенью абсорбции и, исходя из полученного опыта, в следующий раз при необходимости выбрать изделие с большей степенью впитываемости.