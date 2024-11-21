„Лишение избирательного права части постоянных жителей пошлет им четкий сигнал о том, что они здесь лишние и не должны участвовать в обсуждении вопросов, касающихся местной жизни. Мы должны вынести за рамки политических игр темы, которые раскалывают наше общество в нынешнее сложное время“, - подчеркнул Лаатс.

По словам Лаури Лаатса, Центристская партия не поддерживает изменение конституции с целью лишить граждан России и Беларуси избирательного права под тем предлогом, что они представляют некую угрозу безопасности.

„Бывший генеральный директор Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу отметил, что лишение избирательного права нельзя обосновывать тем, что лояльность группы общества вызывает сомнения. „Арнольд Синисалу предупреждал, что лишение избирательного права граждан России и Беларуси может усилить раскол в обществе, Если люди чувствуют, что их необоснованно исключили или наказали, это может негативно сказаться на сплоченности общества, которая особенно необходима в кризисное время“, - отметил Лаури Лаатс.

Центристская партия согласна с позицией канцлера права Юлле Мадизе, которая подчеркнула, что следует избегать разделения общества, то есть, постоянные жители должны иметь возможность принимать решения касательно вопросов местной жизни. Лаатс добавил, что для возникновения доверия и взаимопонимания между различными общинами необходимо укреплять диалог между ними.

„По словам создателей конституции, избирательное право граждан России и обладателей серых паспортов на местных выборах исторически связано с их участием в общественной жизни. Это право дает им возможность влиять на решения, касающиеся их повседневной жизни, например, образования, инфраструктуры и местного развития. Конституцию нельзя менять ради реализации политических амбиций отдельных партий“, - заявил Лаури Лаатс.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить