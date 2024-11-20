ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Лидер мужского тенниса Эстонии обыгрывает француза Гаэлея Монфиса - экс-шестую ракетку мира

„Большой теннисный вечер“ открыл свои двери в четверг в 15:30. В 16:30 состоялся показательный матч между 12-летней эстонкой Элизаветой Аникиной и украинкой Марией Кочерженко. Матч продолжался чуть меньше часа и завершился победой 12-летней представительницы Эстонии со счетом 5:3, 4:2.