20.11.2024, 17:35
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Лидер мужского тенниса Эстонии обыгрывает француза Гаэлея Монфиса - экс-шестую ракетку мира
Марк Лаял выиграл первый сет со счетом 6:4
ФОТО: Delfi Meedia
В четверг состоится организованный Delfi Meedia „Большой теннисный вечер“, в рамках которого эстонский теннисист и первая ракетка страны Марк Лаял (ATP 226) встретится с французской теннисной звездой Гаэлем Монфисом (ATP 55). Трансляция начнется в 16:10 и будет доступна подписчикам Delfi.
„Большой теннисный вечер“ открыл свои двери в четверг в 15:30. В 16:30 состоялся показательный матч между 12-летней эстонкой Элизаветой Аникиной и украинкой Марией Кочерженко. Матч продолжался чуть меньше часа и завершился победой 12-летней представительницы Эстонии со счетом 5:3, 4:2.
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