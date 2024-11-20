ФОТО | Лидер мужского тенниса Эстонии и экс-шестая ракетка мира устроили яркий матч, победитель получил 30 000 евро

„Большой теннисный вечер“ открыл свои двери в четверг в 15:30. В 16:30 состоялся показательный матч между 12-летней эстонкой Элизаветой Аникиной и украинкой Марией Кочерженко. Матч продолжался чуть меньше часа и завершился победой 12-летней представительницы Эстонии со счетом 5:3, 4:2.

В главном матче вечера около 3800 зрителей стали свидетелями настоящего спектакля. Монфис был в своей стихии, демонстрируя зрелищный теннис, который напоминал игру на PlayStation, добавляя при этом элемент театра. С каждым розыгрышем его игра становилась все более впечатляющей, и, в конце концов, опыт и более высокий класс теннисиста оказали решающее влияние на исход встречи.