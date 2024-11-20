В Рийгикогу наконец пришли к компромиссу по снижению сумм депутатских компенсаций

По словам председателя Рийгикогу Лаури Хуссара, в эпоху сокращений расходов и парламент должен быть солидарен с остальным обществом. „Уже во вступительной речи на первом заседании осенней сессии я сказал, что важен и наш собственный вклад в улучшение финансового положения государства и сокращение расходов“, - сказал Хуссар.

Как сообщил спикер парламента, на заседаниях Совета старейшин были разные видения сокращения компенсаций - например, партия Eesti 200 хотела сократить их наполовину, но партии-старожилы Рийгикогу это предложение не поддержали, и после тщательных обсуждений был достигнут необходимый компромисс.

„Благодарю представителей всех фракций, которые участвовали в переговорах. Последний раз компенсации по расходам сокращались в 2009 году, и, я считаю, это большое достижение, что по такому сложному вопросу, как компенсации расходов членам Рийгикогу, четыре фракции смогли найти согласие“, - сказал Хуссар.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, ставка возмещения расходов депутатов Рийгикогу, связанных с работой, снижается до 25 процентов от должностного оклада депутата. В результате поправки государство сможет сэкономить около 400 000 евро в год.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить