20.11.2024, 15:25
Оппозиция требует лишить серопаспортников права голоса: „Они - тоже угроза“(57)
ФОТО: | Delfi Meedia
На инфочасе в Рийгикогу оппозиционные депутаты оказывали давление на премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) в вопросе лишения избирательных прав для лиц без гражданства.
„Видите ли вы возможность каких-то шагов, чтобы мы могли действительно узнать о тех негражданах, которые одновременно являются гражданами России? Ведь они представляют такую же угрозу, тоже являются гражданами государства-агрессора, хотя и неизвестны нам“, - спросил депутат Тынси Лукас (Отечество).
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