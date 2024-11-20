Оппозиция требует лишить серопаспортников права голоса: „Они - тоже угроза“

„Видите ли вы возможность каких-то шагов, чтобы мы могли действительно узнать о тех негражданах, которые одновременно являются гражданами России? Ведь они представляют такую же угрозу, тоже являются гражданами государства-агрессора, хотя и неизвестны нам“, - спросил депутат Тынси Лукас (Отечество).