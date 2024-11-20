Новости Эстонии
20.11.2024, 15:25

Оппозиция требует лишить серопаспортников права голоса: „Они - тоже угроза“

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„Моё личное желание — лишить граждан стран-агрессоров права голоса“, — говорит премьер-министр Эстонии Кристен Михал (на фото).
„Моё личное желание — лишить граждан стран-агрессоров права голоса“, — говорит премьер-министр Эстонии Кристен Михал (на фото).
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

На инфочасе в Рийгикогу оппозиционные депутаты оказывали давление на премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) в вопросе лишения избирательных прав для лиц без гражданства.

„Видите ли вы возможность каких-то шагов, чтобы мы могли действительно узнать о тех негражданах, которые одновременно являются гражданами России? Ведь они представляют такую же угрозу, тоже являются гражданами государства-агрессора, хотя и неизвестны нам“, - спросил депутат Тынси Лукас (Отечество).

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