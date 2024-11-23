ЧП и криминал
23.11.2024, 19:00

За ограбление ювелирных магазинов на Корсике эстонских преступников приговорили к длительным тюремным срокам

 
Кто они такие?

Четверо эстонцев из пяти признаны виновными в ограблении ювелирных магазинов. Одного, которого еще не задержали, осудили заочно. Перед французским судом предстанет вскоре и пятый эстонец.

На прошлой неделе во французском городе Бастия на Корсике состоялся суд. На скамье подсудимых оказались четверо эстонцев, которые в период с октября 2016 по май 2017 года ограбили на Корсике два ювелирных магазина. По окончании процесса суд назначил двум участвовавшим в ограблении эстонцам даже более строгие наказания, чем требовало обвинение.

Виталий Гук (48) — единственный из трех участвовавших в ограблении в 2016 году, кто еще жив. Сторона обвинения просила для него пять лет тюремного заключения, но суд дал ему семь лет. Как сообщается, Гук будет отбывать как минимум восьмой тюремный срок.

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