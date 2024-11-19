Сборная Эстонии по футболу потерпела минимальное поражение от Словакии в заключительном поединке Лиги наций

Сборная Словакии активно начала матч и уже на первой минуте создала опасный момент: удар Любомира Тупты прошел вблизи штанги. На 36-й минуте Ласло Бенеш потряс перекладину, усилив давление на ворота гостей.

Во втором тайме словаки продолжили атаковать, и их моменты стали еще опаснее. Бенеш, вновь отличившись, попал в штангу, а Карл Якоб Хейн вскоре спас команду великолепным сейвом. Однако на 71-й минуте Давид Стрелец точным ударом в верхний угол все-таки открыл счет.

В концовке встречи хозяева не сбавляли темпа. Хейн блестяще отразил удар Ивана Шранца, а Лео Сауэр, прорвавшись сквозь защиту, отправил мяч выше ворот. Стрелец мог оформить дубль, но голкипер снова оказался на высоте. Удар головой Давида Ганцко завершился очередным попаданием в штангу.

Сборная Эстонии так и не смогла нанести ни одного удара в створ ворот, проведя большую часть матча в обороне.

Эстония завершила Лигу наций на третьем месте с четырьмя очками. В последнем туре Швеция, обеспечив себе первое место в группе, разгромила Азербайджан со счетом 6:0, набрав 16 очков. Словакия завершила турнир с 13 очками, а азербайджанцы — с одним.

Капитан сборной Эстонии Карол Метс провел свой юбилейный, сотый матч за национальную команду в игре против Словакии.

За достижение 100 матчей в составе сборной Эстонии Карол Метс получит специальный знак от Эстонского футбольного союза, который ему будет вручён на торжественном футбольном мероприятии. Он стал 15-м игроком в истории сборной, достигшим этой значимой вехи.

17-летний Патрик Кристал впервые был включен в основной состав сборной Эстонии, а Йосеф Салисте впервые сыграл за сборную с 2017 года.

Турнирная таблица:

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