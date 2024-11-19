Турнир по покеру Bombay Club с призовым фондом 100 000 € выиграл один из лучших эстонских игроков Урмо Велвелт
В Bombay Club уже в третий раз прошёл уникальный для Эстонии покерный турнир с гарантированным призовым фондом 100 000 евро. Победителем турнира стал один из самых успешных профессиональных игроков Эстонии Урмо Велвелт.
Это не совсем обычно, но каждый месяц в Эстонии проходит турнир по покеру, за участи в котором следует заплатить 2200 евро. Но, что ещё более необычно для Эстонии, так это то, что гарантированный призовой фонд турнира – 100 000 евро. Гарантированный призовой фонд означает, что организатор обеспечивает заявленную призовую сумму даже в том случае, если призовой фонд, складывающийся из вносимой игроками платы за участие, окажется меньше гарантированной суммы. Именно поэтому турниры с высокой платой за участие и гарантированным призовым фондом обычно проводятся в рамках крупных фестивалей, и такого, чтобы подобный турнир стал регулярным и проводился ежемесячно, в Эстонии никогда раньше не случалось.
Однако Bombay Club, самый новый элемент покерного ландшафта Таллинна, вышел на рынок с настоящей сенсацией, организовав в августе турнир открытия с гарантированным призовым фондом в целый миллион евро. Турнир проходил с размахом, и в нём приняли участие именитые гости из Северной Европы, Великобритании и многих других стран. Разумеется, событие такого масштаба привлекло самых именитых местных игроков в покер, наиболее известный из которых, Оттомар Ладва, сегодня принадлежит к числу самых лучших игроков в мире. На том турнире он был лучшим из эстонских игроков и занял в итоге четвёртое место, получив в качестве приза 110 000 евро. Турнир с призовым фондом в один миллион евро ещё какое-то время будет оставаться уникальным событием, но турнир с гарантированным призовым фондом 100 000 евро Bombay Club сделал ежемесячной традицией.
В ноябре игроки заключили денежное соглашение
8 ноября турнир с гарантированным призовым фондом 100 000 евро состоялся в третий раз. В турнире приняли участие 25 игроков, и в общей сложности в дополнение к обычным бай-инам было сделано 11 ребаев. Список игроков состоял в основном из эстонских профессионалов и очень опытных игроков-любителей, но турнир был открыт для всех, кто хотел испытать свою удачу, играя в хорошей компании. В этот раз, помимо эстонцев, в турнире участвовала ещё целая группа резидирующих здесь игроков из сообщества испанских профессиональных игроков в покер, и двое из них сумели добраться до призового фонда.
На ноябрьском турнире деньги поделили между собой восемь самых успешных игроков, и поединок, продолжавшийся до самого утра, завершился денежным соглашением между тремя игроками – общая сумма призовых, причитавшихся за первые три места, была поделена на три равные части – каждый игрок получил 22 666 евро. Первое месте занял профессиональный игрок в покер Урмо Велвелт.
Этот молодой профессиональный игрок в покер уже несколько лет как сделал себе имя и в живом, и в онлайн-покере. Совсем недавно, в октябре, он занял второе место в основном турнире WSOP Europe в Чехии, выиграв там 854 000 евро. Сейчас в списке, показывающем, сколько денег эстонские игроки заработали в живых покерных турнирах за всю историю участия в них, он занимает седьмое место.
Ранее на турнирах в Bombay Club побеждали Кайдо Кооритс, который в сентябре выиграл 22 536 евро, и ирландец Джеймс Нунан, которому в октябре победа принесла 26 000 евро. Нунан – профессиональный футболист, и это хорошо иллюстрирует тот факт, что для того, чтобы добиться успеха на самом эксклюзивном ежемесячном покерном турнике, не обязательно быть профессиональным игроком в покер.
Рекомендация: В Bombay Club есть разные возможности прекрасно провести вечер – например, это может быть ужин в роскошном ресторане fine-dining Shang Shi, бокал вина или коктейль в стильном Fox Den (современном преемнике знаменитого Rebaseurg) или в расположенном на верхнем этаже здания The Peacock Lounge, где ассортимент коктейлей ещё шире. Shang Shi, Fox Den и The Peacok Lounge открываются уже в 18:00.
Важная информация: Согласно закону, участвовать в покерных турнирах Bombay Club могут только лица старше 21 года, при входе необходимо предъявить действующий удостоверяющий личность документ.