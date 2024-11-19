Турнир по покеру Bombay Club с призовым фондом 100 000 € выиграл один из лучших эстонских игроков Урмо Велвелт

Это не совсем обычно, но каждый месяц в Эстонии проходит турнир по покеру, за участи в котором следует заплатить 2200 евро. Но, что ещё более необычно для Эстонии, так это то, что гарантированный призовой фонд турнира – 100 000 евро. Гарантированный призовой фонд означает, что организатор обеспечивает заявленную призовую сумму даже в том случае, если призовой фонд, складывающийся из вносимой игроками платы за участие, окажется меньше гарантированной суммы. Именно поэтому турниры с высокой платой за участие и гарантированным призовым фондом обычно проводятся в рамках крупных фестивалей, и такого, чтобы подобный турнир стал регулярным и проводился ежемесячно, в Эстонии никогда раньше не случалось.

Однако Bombay Club, самый новый элемент покерного ландшафта Таллинна, вышел на рынок с настоящей сенсацией, организовав в августе турнир открытия с гарантированным призовым фондом в целый миллион евро. Турнир проходил с размахом, и в нём приняли участие именитые гости из Северной Европы, Великобритании и многих других стран. Разумеется, событие такого масштаба привлекло самых именитых местных игроков в покер, наиболее известный из которых, Оттомар Ладва, сегодня принадлежит к числу самых лучших игроков в мире. На том турнире он был лучшим из эстонских игроков и занял в итоге четвёртое место, получив в качестве приза 110 000 евро. Турнир с призовым фондом в один миллион евро ещё какое-то время будет оставаться уникальным событием, но турнир с гарантированным призовым фондом 100 000 евро Bombay Club сделал ежемесячной традицией.

В ноябре игроки заключили денежное соглашение