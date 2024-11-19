Самый-самый праздник в столице? В Bombay Club новогодняя ночь будет инспирирована образом Джеймса Бонда

Bombay Club – средоточие изысканных таллиннских вечеринок, и новогодняя программа клуба, совершенно точно, никого не разочарует. Атмосфера исторического здания клуба и продуманный в мельчайших деталях дизайн интерьера создают идеальные условия для проведения вечеринок для тех, кому нужны необычайные впечатления.

На этот раз темой новогоднего мероприятия будет Casino Royale, что даёт гостям возможность настроиться на захватывающий мир секретных агентов. Дамы смогут надеть самое соблазнительное вечернее или коктейльное платье из своего гардероба, а для джентльменов это повод надеть хорошо сидящий смокинг или элегантный костюм, ведь дресс-код вечеринки – Black Tie. Стильные аксессуары, соответствующие образу, в котором Вы хотите предстать, – девушки Бонда, знаменитого плохого парня или самого мистера Бонда, – также приветствуются.

Неотъемлемая часть фильмов о Джеймсе Бонде – это мощная запоминающаяся музыка, поэтому на вечере Casino Royale музыкальному сопровождению уделяется особое внимание. Нужное настроение создают выступления фантастической Ханны-Лийны Выза и пианиста Матея Флоря, которые исполнят всем знакомые песни из фильмов.

Когда часы пробьют полночь, на сцену выйдет Пейтон, лондонский вокалист, который сводит с ума любителей танцевать по всему миру, в том числе он зажигает на острове вечеринок Ибице. Микс клубной музыки и известных хаус-хитов наполнит приятной энергетикой первые часы нового года. Поздно ночью эстафету примет DJ Widenski.

Праздник будет на всех этажах

Всю полноту впечатлений обеспечит полный пакет, который включает ужин в расположенном в том же здании fine-dining ресторане Shang Shi, специальное меню которого удивит даже самых взыскательных гурманов. Программой праздничного вечера и новогодней ночи будут охвачены все этажи Bombay Club, помимо музыкальных и танцевальных выступлений гостей ждёт хорошая еда и много интересного. Открыты будут также музыкальный салон Velvet и коктейль-бар The Peacock Lounge.