ФОТО И ВИДЕО | Британский вокалист Джеймс Хадсон исполнит в Таллинне композиции Фрэнка Синатры

В декабре будет сразу несколько хороших поводов приятно провести время и расслабиться, слушая лёгкую музыку. Во-первых, это, конечно же, приближающийся конец года, когда бурная повседневная жизнь на некоторое время замирает. Кроме того, 12 декабря исполняется 109 лет со дня рождения знакового американского певца Фрэнка Синатры, которому посвящён следующий салонный вечер в Velvet. Лирические баллады и хиты, которые, как магнит, тянут танцевать, прозвучат в исполнении Джеймса Хадсона.

Кто такой Джеймс Хадсон?

Джеймс Хадсон — джазовый вокалист, родившийся в Великобритании и работающий преимущественно в Лондоне. Как сольный исполнитель, он уже выпустил два диска, получившие тёплый приём как у публики, так и у критиков. Его также ценят как солиста биг-бенда. Список оркестров и биг-бендов, с которыми выступал Хадсон, такой же длинный, как список стран, в которых он побывал с многочисленными концертными турне. Дебютный концерт Хадсона состоялся в самом престижном джаз-клубе Лондона Ronnie Scott при полном зале.

Голос Хадсона сам по себе феномен. Певец великолепно им владеет, передавая одновременно тончайшие нюансы мелодии и текста. Хадсон черпал вдохновение у многих легенд джаза, таких как Нэт Кинг Коул и Элла Фицджеральд, но главный его кумир – Фрэнк Синатра, знаменитые композиции которого Хадсон на этот раз намерен исполнить.

Вечер, полный музыки и великолепия

Салонный вечер 7 декабря обещает быть очень гламурным. Помимо феерического музыкального выступления, гостей ждёт также блистательное выступление танцоров кабаре. Поскольку количество мест в Velvet ограничено, рекомендуем поторопиться с приобретением билетов на это мероприятие. Билет на одну персону стоит 40 евро, но при покупке билетов для компании, желающей сидеть за одним столом, в стоимость включается ещё и приветственный напиток, достойный элегантного вечера.