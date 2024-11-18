ВИДЕО | Официально: Райк и Стальнухин ударили по рукам, в четверг на сессии горсобрания в Нарве сменится власть

Напомним, что две недели назад депутаты горсобрания начали между собой обсуждать возможности изменения политических позиций. По словам Катри Райк, в правящей фракции Narva наметился раскол, кроме того, председателю горсобрания Ирине Янович был выдвинут вотум недоверия на сессии горсобрания в прошлом месяце. Все это подвигло оппозицию попробовать взять инициативу в свои руки.

21 ноября, в четверг, на сессии горсобрания, как сказала Катри Райк, планируется, что необходимое большинство депутатов проголосуют за вотум недоверия председателю Ирине Янович, ее заместителю, а также мэру Нарвы - Яану Тоотсу. Также, по ее словам, будет назначено голосование по новому председателю горсобрания. Им новые политические союзники намерены сделать Михаила Стальнухина.

Сразу же назначить мэра города нельзя, поэтому голосование за кандидатуру мэра состоится на следующей сессии горсобрания. Она может быть назначена уже через неделю после той, что пройдет 21 ноября.

Спорным остается момент, как Катри Райк и ее сторонники будут сотрудничать с Михаилом Стальнухиным, который не разделяет общегосударственной позиции по отношению к российско-украинской войне. „Мы решили, что будем говорить о делах Нарвы и не будем говорить от имени коалиции или ее фракций о государственных вопросах“, - сказала Райк. Она рассчитывает, что Стальнухин будет придерживаться договоренностей.

Прямое включение смотрите в 13.00 на FB-странице RusDelfi!

Новость будет дополнена.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить