Баскетбол
17.11.2024, 13:19

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли тартуская команда обыгрывает „Латвийский университет“

 
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Тартуского университета“ проведет домашний матч против „Латвийского университета“. Игра начнется в 17:00 и будет доступна для всех подписчиков Delfi.

Тартуская команда, которая в последнее время набирает отличную форму, поднялась на пятое место в турнирной таблице эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet с пятью победами и тремя поражениями. Сейчас команда выигрывает в четырех матчах подряд.

„Латвийский университет“, напротив, продолжает испытывать трудности и остается без побед. На данный момент команда потерпела девять поражений и занимает последнее, 15-е место в таблице. Также без побед находится „Кейла БШ“, однако эта команда провела восемь матчей и имеет на своем счету столько же поражений.

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