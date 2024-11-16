В центре Таллинна полиция задержала водителя, размахивавшего похожим на оружие предметом

Полиция отреагировала на вызов, и через пять минут, примерно в 16:40, подозрительный Volkswagen был остановлен на автобусной остановке „Крейцвальди“ на Нарвском шоссе. У 26-летнего водителя, который уже был известен полиции, выявили степень опьянения, в машине также был обнаружен пневматический пистолет.

Урмет Тамбре, начальник оперативного отдела Пыхьяской префектуры, пояснил, что, к сожалению, инциденты с применением огнестрельного оружия становятся все более распространенной проблемой для полиции: „Только в начале недели нам пришлось разбираться с инцидентом, когда нам сообщили о стрельбе из оружия в парке Фальги. Как обычный человек не может отличить настоящее ружье от стартового пистолета или их звук в темноте и на расстоянии, так и полицейские не могут этого сделать“.

„Для нас эти вызовы имеют самый высокий уровень безопасности, и мы всегда идем на них, готовые к разрешению инцидента, когда у человека есть настоящее огнестрельное оружие. Это означает, что и сотрудники полиции готовы применить огнестрельное оружие, чтобы обеспечить безопасность окружающих и собственную безопасность. Часто главные герои таких историй являются пьяными, и, к сожалению, бывали случаи, когда полицейскому приходилось стрелять в человека, размахивающего пистолетом, который не подчинялся приказам. Мне непонятно, почему вещи, отдаленно напоминающие огнестрельное оружие, так легко доступны каждому“, - добавил Тамбре.

В отношении мужчины, находившегося за рулем Volkswagen, заведено уголовное производство.