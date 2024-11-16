16.11.2024, 14:04
МАТЧ В ЗАПИСИ и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „Авис Утилитас“ проиграл „Калеву/Крамо“
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 16 ноября, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ (Рапла) проиграл в родных стенах столичному „Калеву/Крамо“ со счётом 75:87. Матч в записи и видеообзор игры видят все подписчики Delfi.
Уже в первой четверти гости вышли вперёд, выиграв её со счётом 27:18. Только к концу третьей четверти хозяева смогли сократить отставание до пяти очков. Однако в четвёртой четверти столичный клуб вновь взял инициативу, одержав итоговую победу со счётом 87:75.
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