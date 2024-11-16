МАТЧ В ЗАПИСИ и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „Авис Утилитас“ проиграл „Калеву/Крамо“

Уже в первой четверти гости вышли вперёд, выиграв её со счётом 27:18. Только к концу третьей четверти хозяева смогли сократить отставание до пяти очков. Однако в четвёртой четверти столичный клуб вновь взял инициативу, одержав итоговую победу со счётом 87:75.