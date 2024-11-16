Баскетбол
16.11.2024, 14:04

МАТЧ В ЗАПИСИ и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „Авис Утилитас“ проиграл „Калеву/Крамо“

 
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В субботу, 16 ноября, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ (Рапла) проиграл в родных стенах столичному „Калеву/Крамо“ со счётом 75:87. Матч в записи и видеообзор игры видят все подписчики Delfi.

Уже в первой четверти гости вышли вперёд, выиграв её со счётом 27:18. Только к концу третьей четверти хозяева смогли сократить отставание до пяти очков. Однако в четвёртой четверти столичный клуб вновь взял инициативу, одержав итоговую победу со счётом 87:75.

Матч в записи:

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