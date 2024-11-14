Алексей Яшин Евгению Осиновскому: соглашение по образованию — не разочарование, учителям Таллинна необходимо снизить нагрузку

На пресс-конференции Таллиннской городской управы мэр Евгений Осиновский назвал достигнутое соглашение по образованию разочаровывающим. Зная об условиях работы столичных учителей, я не могу с этим согласиться. Забастовка педагогов в начале года наглядно показала обществу, что их обеспокоенность касается не только уровня заработной платы, но и условий труда и чрезмерной нагрузки. В процессе переговоров за столом собрались все заинтересованные стороны, стремящиеся улучшить ситуацию. Итогом стал компромисс, который в целом удовлетворяет участников. Разумеется, компромиссное решение редко бывает идеальным. Однако у Таллинна есть возможность поднять планку и существенно улучшить условия труда педагогов. Первое в истории Эстонии долгосрочное и комплексное соглашение в сфере образования – это, безусловно, шаг в правильном направлении.