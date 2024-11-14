Мнение
14.11.2024, 16:59

Алексей Яшин Евгению Осиновскому: соглашение по образованию — не разочарование, учителям Таллинна необходимо снизить нагрузку

 
Aleksei Jašin
Алексей Яшин, Евгений Осиновский.
Алексей Яшин, Евгений Осиновский.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

К сожалению, вынужден отметить, что отношение мэра к снижению нагрузки учителей вызывает разочарование.

На пресс-конференции Таллиннской городской управы мэр Евгений Осиновский назвал достигнутое соглашение по образованию разочаровывающим. Зная об условиях работы столичных учителей, я не могу с этим согласиться. Забастовка педагогов в начале года наглядно показала обществу, что их обеспокоенность касается не только уровня заработной платы, но и условий труда и чрезмерной нагрузки. В процессе переговоров за столом собрались все заинтересованные стороны, стремящиеся улучшить ситуацию. Итогом стал компромисс, который в целом удовлетворяет участников. Разумеется, компромиссное решение редко бывает идеальным. Однако у Таллинна есть возможность поднять планку и существенно улучшить условия труда педагогов. Первое в истории Эстонии долгосрочное и комплексное соглашение в сфере образования – это, безусловно, шаг в правильном направлении.

В этом контексте подход мэра к вопросу снижения нагрузки на учителей вызывает еще большее разочарование. Этот пункт соглашения по образованию особенно актуален для столичной школьной сети, поскольку проблема переполненных классов наиболее остра именно в Таллинне, где количество учащихся зачастую превышает установленный законом предел в 24+2 человека. Сейчас в нашем городе насчитывается порядка 370 таких классов, и их сокращение стало бы важной и амбициозной задачей, способной существенно облегчить нагрузку сотен педагогов.

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