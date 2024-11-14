Клуб футболиста сборной Эстонии больше не будет использовать соцсеть Илона Маска

„Легенды о расизме и заговорах распространяются беспрепятственно или даже курируются. Оскорбления и угрозы редко наказываются и преподносятся как предполагаемая свобода выражения мнений“, — указывается в заявлении клуба.

В клубе также заявили, что прекращают активность на платформе X из-за тесного сотрудничества Илона Маска с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Ссылка на X была удалена с официального сайта „Санкт-Паули“, однако аккаунт клуба в соцсети останется: команда подчеркнула, что за 11 лет там собран контент, представляющий историческую ценность.

„Санкт-Паули“ также объявил, что теперь будет публиковать свои посты на платформе Bluesky, запущенной соучредителем и бывшим генеральным директором Twitter Джеком Дорси. К концу сентября Bluesky уже привлек более 1 миллиона пользователей.

После того как Илон Маск приобрел Twitter в 2022 году и преобразовал его в X, критика соцсети со стороны множества публичных лиц и организаций значительно усилилась.

На данный момент „Санкт-Паули“ занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 8 очков после 10 матчей. В следующем туре, который пройдет 24 ноября, команда отправится на выездной матч против менхенгладбахской „Боруссии“.

Карол Метс провел 10 матчей в Бундеслиге, отыграв в каждом из них все 90 минут.

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