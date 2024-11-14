„Калев/Крамо“ узнал соперников по второму раунду Еврокубка ФИБА

По итогам регулярного сезона турнира „Калев/Крамо“, одержавший пять побед из шести матчей, занял первое место в подгруппе F и вышел в следующий раунд. Всего в второй этап пробились 16 лучших команд из 40.

Чемпион Эстонии оказался в подгруппе M, где ему предстоит встретиться с румынской „Орадей“, греческим ПАОКом и французским „Дижоном“. Первый матч во втором групповом раунде „Калев/Крамо“ проведет 4 декабря в Таллинне против ПАОКа. Заключительная встреча столичной команды на этой стадии состоится 5 февраля, когда в Таллинн приедет румынская „Орадя“.

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой из четырех подгрупп, которые продолжат борьбу за трофей в серии четвертьфиналов.

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