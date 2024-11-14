Бывший тренер пярнуского „Вапруса“ скончался в возрасте 48 лет

Футбольный клуб „Вапрус“ (Пярну) сообщил о кончине Риво Росина, тренера молодежных команд и многолетнего друга клуба: „С глубоким сожалением сообщаем, что из-за тяжелой болезни нас покинул тренер с большим сердцем и замечательный друг Риво Росин. Выражаем глубокие соболезнования его близким, склоняем голову в трауре и мысленно с вами!“

Росин проработал более десяти лет в „Вапрусе“ и с 2022 года перешел на должность технического директора в „Тулевике“ (Вильянди), стремясь поднять уровень футбольного обучения. Помимо тренерской карьеры, он был активным футболистом, выступая в низших лигах Эстонии с 2000 по 2014 год, завершив карьеру в клубе „Сууре-Яани Юнайтед“. Прощание с Риво Росином состоится 16 ноября в 11:00 в церкви Яани в Вильянди.

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