ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях: поддержано изменение Конституции и лишение избирательного права граждан страны-агрессора

Глава Минюста Лийза-Ли Пакоста сообщила тревожную статистику - за прошлый год преступность выросла на 4%, и это общеевропейская тенденция, Больше всего выросло число случаев мошенничества (за год на целых 25%). Аналитики считают, что основной причиной роста преступности является ухудшение экономической ситуации людей. Как положительный момент министр отметила снижение преступности среди несовершеннолетних, а также снижение в Эстонии числа заключенных и процента рецидива.

Хартман обратила внимание на то, что при обсуждении вопроса привлечения иностранной рабочей силы нужно думать и об интеграции приезжих.

Далее слово взяла Пирет Хартман. Она рассказала, что правительство приняло решения, касающиеся рыболовных квот и возможности использования траловых средство и осенью. Хартман отметила, что по некоторым видам рыб (например, судак) квоты на вылов будут повышены.

На сегодняшнем заседании правительства принято полтора десятка решений. Правительство поддержало инициативу депутатов парламента об изменении Конституции и лишении граждан страны-агрессора избирательного права на местных выборах. „Мы должны сами принимать решения, чтобы не зависеть от внешнего воздействия. Надеемся, эту инициативу поддержит и оппозиция и что на следующих выборах у граждан страны-агрессора уже не будет избирательного права“, - сказал он.

Далее Михал коснулся итогов выборов в США и подчеркнул, что США - основной дипломатический и политический партнер и союзник Эстонии, эта страна является гарантией безопасности нашей страны. Позже, отвечая на вопросы, премьер отметил, что республиканские администрации поддерживали нашу страну, поэтому есть уверенность, что сотрудничество будет хорошим.

Михал повторил обещание правительства о том, что до 2027 года ни одного нового налога введено не будет, кроме комплексного налога на безопасность. „Работодатели посылают сигнал, что смогут делать инвестиции. Инфляция начинает снижаться в долгосрочной перспективе. Покупательная способность людей улучшается“, - отметил премьер-министр.

Говоря об экономической ситуации в целом, глава правительства отметил, что есть прогнозы по снижению Euribor и ожидания роста экономики.

Пакоста подчеркнула, что в Эстонии нужно повышать уровень законотворчества, вовлекать в процесс различные социальные группы. „Иногда мы не успеваем провести анализ соответствия законопроектов Конституции“, - сказала министр.

„Я тоже поддерживаю изменения Конституции в сторону лишения права голоса граждан страны-агрессора“, - сказала она, отметив, что изменение ситуации с безопасностью - это четкий сигнал для изменения Конституции. Но в то же время эти поправки должны быть юридически безупречными и соответствовать духу и букве Конституции.

Министр экономики Эркки Кельдо отметил как очень хорошую новость рост эстонского экспорта, причем рост экспорта за пределы Европейского союза. Он отметил, что и дальше нужно поддерживать поиск предприятиями новых экспортных рынков.

„Нашим предпочтением должно быть повышение квалификации наших людей и приведение их квалификации к потребностям экономики“, - отметил Кельдо, комментируя вопрос изменения законодательства, касающегося привлечения зарубежной рабочей силы.

„Должен быть критерий средней зарплаты, должна быть контролируемая миграция - если у человека закончился трудовой договор, он должен выехать“, - привел министр экономики ряд моментов, на которые следует обратить внимание при подготовке изменений.

Вопросы участникам конференции

Вопрос по поводу повышения нотариальной пошлины. Как сообщила министр юстиции Пакоста, поправки о повышении пошлин были инициированы еще в 2022 году. Имеется и альтернативный вариант - концентрация нотариальных услуг в крупных центрах, так как нотариусы зарабатывают в основном на сделках с недвижимостью. Благодаря этому финансируются и все другие сделки. Ставки пошлин на основные нотариальные услуги были введены в 1996 году, потом цены были просто переведены в евро. „Поскольку в небольших городах и поселках сделки с недвижимостью ввиду своей немногочисленности не могут обеспечить функционирование нотариальных услуг, поэтому мы решили повысить нотариальные пошлины. Рийгикогу может возобновить обсуждение и принять свое политическое решение: или мы не повышаем пошлины, и людям придется ехать для оформления сделок в большие города, или мы повышаем пошлины и тогда услуги нотариуса будут доступны по всей Эстонии“, - сказала Пакоста.

Вопрос Delfi премьер-министру. В декабре у вас саммит Объединенных экспедиционных сил, где вы сделаете предложение увеличить военные расходы до минимального уровня в 2,5%. Как вы считаете, насколько широкой будет поддержка этому предложению?

Кристен Михал: Кстати, саммит пройдет в Таллинне. Трудно дать оценку, каждая страна сама принимает решение. Например, из разговора с руководством Великобритании стало ясно, что там тоже намерены повысить расходы на оборону до 2,5%. Думаю, что сейчас даже 2,5% - тоже недостаточно.

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