ПРЯМО СЕЙЧАС | „Интеграция – это не только знание национального языка и сдача экзамена на гражданство“: министр культуры выступила на конференции по интеграции
Сегодня в Таллинне проходит международная конференция, посвящённая интеграции „Богатство культур – возможность или препятствие для формирования сплоченного общества?“. В ходе мероприятия выступили министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ) и директор Фонда интеграции Дмитрий Московцев, а также свое приветственное слово скажет посол США в Эстонии Джордж П. Кент.
Богатство культур и культурное разнообразие становятся все более актуальной темой в мире. Экономический спад и глобализация вызывают неприятие других национальностей, религий и мировоззрений, и в результате в эти сложные времена у многих людей снизилось чувство безопасности и доверия. В центре внимания сегодняшней конференции – культурное богатство: как сохранить культурное разнообразие и в то же время достичь сплоченности?
В ходе своего выступления министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ) подчеркнула, что интеграция – это не только знание национального языка и сдача экзамена на гражданство, хотя и то, и другое очень важно. „Человек должен иметь возможность выражать свою свободную волю и быть членом общества, в котором он живет. Всякое право также влечет за собой обязательства и ответственность.
Нам необходимо избавиться от маленького и компактного общества и предотвратить опасности, которые могут привести к радикализации, конфронтации и насилию. Многонациональный состав помогает нам как обществу учиться развиваться и делиться своим опытом с другими. Но самое главное — это общее пространство ценностей, которое нужно отстаивать и защищать, потому что именно такой подход сохраняет дверь в мирное и безопасное будущее открытой“.
Министр подчеркивает, что в Эстонии проживают представители более 200 разных национальностей, которых занесла сюда судьба и ход истории. И несмотря на все различия, важно найти точку соприкосновения. „Конфликты в Украине и на Ближнем Востоке являются убедительным доказательством того, что линии фронта в мире проходят не между языками и культурами, а между ценностями“, - подчеркнула министр. Она также отметила, что переход на эстоноязычное образование в общеобразовательных школах Эстонии предоставляет детям и молодежи еще лучшие возможности в учебе и карьере, а также расширяет возможности подрастающего поколения в их будущей жизни. „Общее культурное пространство и общие ценности связывают нас на протяжении поколений“, - сказала министр.
Говоря о том, как установить доверие между различными группами, директор Фонда интеграции Дмитрий Московцев подчеркнул, что ключ к успеху здесь — совместный опыт. „Совместный опыт — один из методов [этого достичь]. Речь о людях, которые вместе проходят через что-то, будь то трагическая или позитивная история. Это не имеет значения. Если вы выживете вместе в период кризиса и вы видите, что вы сражаетесь более или менее равноценно, помогаете друг другу, то, конечно, так и создается доверие“.
Кроме того, Московцев подчеркнул, что важно также не забывать и о том, что меньшинства имеют право на сохранение своего родного языка, и здесь важно уметь соблюдать баланс.
Также на конференции выступил посол США в Эстонии Джордж П. Кент. Он затронул темы долгой истории иммиграции в США, многообразия, которое существует в каждом человеке и семье, и ценности, которую создает это многообразие. Кроме того, он подчеркнул, что предстоит еще много работы в области иммиграции, культурного многообразия и демократии, но значительные шаги уже сделаны.
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