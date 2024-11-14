Прокуратура Парижа требует 5 лет тюрьмы для Марин Ле Пен

Прокуратура Парижа запросила приговорить лидера парламентской фракции крайне правой французской партии „Национальное объединение“ (ранее - „Национальный фронт“. - Ред.) Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы, из них три условно, по делу о нецелевом расследовании средств Европарламента. Об этом в среду, 13 ноября, сообщил телеканал BFMTV.

Если суд согласится с обвинением, 56-летняя Ле Пен, кроме того, не сможет баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году, поскольку ей будет запрещено занимать государственные должности в течение такого же срока. Обвинители также требуют оштрафовать партию на два миллиона евро. Ранее правый политик уже была приговорена к выплате 330 тысяч евро Европарламенту.

Прокуратура потребовала, чтобы запрет занимать госдолжности вступил в силу немедленно, даже если адвокаты подадут апелляцию. Сама Ле Пен обвинила прокуроров в стремлении „лишить французов возможности голосовать за тех, за кого они хотят“. „У меня нет абсолютно никакого ощущения, что я совершила хоть малейшее нарушение или хоть малейшее противозаконное действие“, - заявила она.

Суд над Марин Ле Пен и ее соратниками

Процесс по делу руководства французского крайне правого „Национального объединения“ во главе с Марин Ле Пен начался в уголовном суде Парижа 30 сентября. Ле Пен и еще более 20 представителей партии обвиняют в хищении средств Евросоюза и скрытом финансировании партии путем фиктивного найма ассистентов депутатов Европарламента. Максимальное наказание по этому обвинению - до десяти лет лишения свободы. Суммарный ущерб оценен почти в 7 млн евро.