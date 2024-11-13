Вы уже побывали в одном из этих трех новых баров Старого города?
Ночная жизнь Таллинна все больше обретает черты, присущие большому городу, вот и на улице Ратаскаэву только что открылись Fox Den, Velvet и The Peacock Lounge, каждый из которых занимает еще не раскрытую нишу в работе баров.
Все три бара можно найти в новом развлекательном центре Bombay Club, масштабный праздник открытия которого состоялся нынешней осенью. Многие слышали о находящемся в здании казино, в котором есть три бара, действующих отдельно от казино. Направленные на стильный отдых, они представляют собой идеальные места, где хочется позволить себе чего-то особенного.
Fox Den – самый разносторонний винный погреб в городе
Fox Den устроился в исторических стенах подвала постройки 15-го века. Когда-то здесь работал легендарный бар, который был известен под названием Rebaseurg (Лисья нора). Теперь же это место, в которое можно пригласить бизнес-партнера, чтобы отметить успешную сделку, или же провести время с подругой.
Fox Den предоставляет выбор вин и находящемуся этажом выше ресторану fine-dining Кантонской кухни Shang Shi. „В нашей карте вин в настоящий момент более 500 наименований, и я не побоюсь сказать, что речь идет о самом разнообразном выборе вин в Эстонии“, – говорит двухкратный обладатель звания лучшего сомелье Эстонии Каролине Рейнхольд, которая также включила в данный ассортимент редкие винтажные вина, которые обычно можно увидеть только в книгах и журналах.
Вин бокалами предлагается около 30, включая даже жемчужины 1980-х годов. Короной винной карты являются вина домов Petrus и Domaine de la Romanée-Conti, причем из ассортимента последнего присутствует самое дорогое вино Fox Den – Conti La Tâche 2004 2004, цена бутылки которого превышает 10 000 евро.
Консультанты всегда рядом. „Часто выбор предлагаемых в Эстонии вин слишком сконцентрирован на европейских марках и регионах. У нас можно узнать о новых тенденциях и найти новые любимые вина“, – приглашает Рейнхольд.
Fox Den открыт ежедневно с 18:00 до 02:00.
Velvet – если хочется и потанцевать
Velvet сосредоточен на хороших напитках и музыке. В серии салонных вечеров Velvet на сцене звучит джаз, свинг, соул и фанк, представлены как эстонские, так и зарубежные музыканты.
На танцполу гостей ожидают как основные исполнители, так и диджеи, которые до позднего вечера наполняют Velvet горячими ритмами. Независимо от того, предшествовал ли сету диджея салонный вечер, вход на поздний вечерний праздникздесь бесплатный.
Более подробную информацию о концертах и других мероприятиях можно найти здесь, а места лучше резервировать заранее, потому что на каждое событие продается лишь очень ограниченное количество мест. В эту пятницу, 15 ноября, выступает британский джаз-вокалист Atila, а 7 декабря дань легендарному Франку Синатре отдаст британская James Hudson band.
Velvet открыт с четверга по субботу с 22:00 до 05:00.
Внимание: Velvet принимает гостей начиная с 21-летнего возраста, а поскольку в том же здании находится Bombay Club и казино, но при входе необходимо предъявить удостоверяющий личность документ.
The Peacock Lounge – уютный коктейль-бар
Вместо шумной музыки The Peacock Lounge заполнен мягкими звуками джаза. Благодаря раннему времени открытия The Peacock Lounge станет хорошим выбором для ужина или аперитива перед праздником.
The Peacock Lounge открыт с четверга по субботу с 18:00 до 05:00.
Внимание: The Peacock Lounge принимает гостей начиная с 21-летнего возраста, а поскольку в том же здании находится Bombay Club и казино, но при входе необходимо предъявить удостоверяющий личность документ.