Вы уже побывали в одном из этих трех новых баров Старого города?

Все три бара можно найти в новом развлекательном центре Bombay Club, масштабный праздник открытия которого состоялся нынешней осенью. Многие слышали о находящемся в здании казино, в котором есть три бара, действующих отдельно от казино. Направленные на стильный отдых, они представляют собой идеальные места, где хочется позволить себе чего-то особенного.

Fox Den – самый разносторонний винный погреб в городе

Fox Den устроился в исторических стенах подвала постройки 15-го века. Когда-то здесь работал легендарный бар, который был известен под названием Rebaseurg (Лисья нора). Теперь же это место, в которое можно пригласить бизнес-партнера, чтобы отметить успешную сделку, или же провести время с подругой.

Fox Den предоставляет выбор вин и находящемуся этажом выше ресторану fine-dining Кантонской кухни Shang Shi. „В нашей карте вин в настоящий момент более 500 наименований, и я не побоюсь сказать, что речь идет о самом разнообразном выборе вин в Эстонии“, – говорит двухкратный обладатель звания лучшего сомелье Эстонии Каролине Рейнхольд, которая также включила в данный ассортимент редкие винтажные вина, которые обычно можно увидеть только в книгах и журналах.

Вин бокалами предлагается около 30, включая даже жемчужины 1980-х годов. Короной винной карты являются вина домов Petrus и Domaine de la Romanée-Conti, причем из ассортимента последнего присутствует самое дорогое вино Fox Den – Conti La Tâche 2004 2004, цена бутылки которого превышает 10 000 евро.

Консультанты всегда рядом. „Часто выбор предлагаемых в Эстонии вин слишком сконцентрирован на европейских марках и регионах. У нас можно узнать о новых тенденциях и найти новые любимые вина“, – приглашает Рейнхольд.

Fox Den открыт ежедневно с 18:00 до 02:00.

Velvet – если хочется и потанцевать

Velvet сосредоточен на хороших напитках и музыке. В серии салонных вечеров Velvet на сцене звучит джаз, свинг, соул и фанк, представлены как эстонские, так и зарубежные музыканты.