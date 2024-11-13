Баскетбол
13.11.2024, 15:21

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Еврокубок ФИБА: сможет ли пярнуский „Садам“ занять второе место в группе?

 
Начало в 21:00
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня баскетбольный клуб „Садам“ из Пярну завершит свой евросезон выездным матчем против польской „Спойнией. Игра начнется в 21:00, и её прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.

В группе E сложилась интересная ситуация, где, после безупречной серии „Орады“ (5-0), три команды могут претендовать на второе место. На данный момент „Садам“ находится на последнем месте с одной победой и четырьмя поражениями, но от „Спойнией“ и румынского „Арджеша“ (обе команды 2-3) их отделяет всего одна победа.

Хотя у „Садама“ еще есть шанс занять второе место в группе, их надежды на выход в следующий раунд практически исчерпаны, так как в следующий этап попадут лишь шесть лучших команд, занявших вторые места. Для этого необходимо минимум три, а, скорее всего, четыре победы. Ситуация не выглядит более оптимистично и для „Спойнией“, и для „Арджеша“.

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