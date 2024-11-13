13.11.2024, 15:21
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Еврокубок ФИБА: сможет ли пярнуский „Садам“ занять второе место в группе?
Начало в 21:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня баскетбольный клуб „Садам“ из Пярну завершит свой евросезон выездным матчем против польской „Спойнией. Игра начнется в 21:00, и её прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.
В группе E сложилась интересная ситуация, где, после безупречной серии „Орады“ (5-0), три команды могут претендовать на второе место. На данный момент „Садам“ находится на последнем месте с одной победой и четырьмя поражениями, но от „Спойнией“ и румынского „Арджеша“ (обе команды 2-3) их отделяет всего одна победа.
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