Баскетбол
13.11.2024, 15:21

Пярнуский „Садам“ завершил свое выступление в Еврокубке ФИБА разгромным поражением от поляков

 
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В среду, 13 ноября, баскетбольный клуб „Садам“ из Пярну завершит свой евросезон выездным поражением от польской „Спойнией“ со счетом 59:83.

Первая четверть прошла в упорной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом польского клуба — 19:18. В начале второй четверти „Садам“ уверенно держался на уровне, но в последние три минуты первой половины хозяева сделали рывок. На большой перерыв команда из курортной столицы ушла, уступая со счётом 32:42.

Во второй половине матча поляки ещё больше увеличили своё преимущество и одержали уверенную победу с итоговым счётом 83:59.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии