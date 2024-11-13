13.11.2024, 14:42
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Еврокубок ФИБА: сможет ли „Калев/Крамо“ завершить групповой этап без поражений?
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня баскетбольная команда „Калев/Крамо“ завершит групповой этап Еврокубка ФИБА выездным матчем против венгерской „Альбы Фехервар“. Игра начнется в 19:00, и её прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.
„Калев/Крамо“ продолжает свою победную серию, одержав пять побед подряд и обеспечив себе первое место в группе F. В то время как „Альба Фехервар“ (2-3) завершит групповой этап на третьем месте.
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