ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Еврокубок ФИБА: сможет ли „Калев/Крамо“ завершить групповой этап без поражений?

„Калев/Крамо“ начал первую четверть с отставания 5:13, но быстро наладил игру и вышел на первый короткий перерыв уже лидером — 21:18.

Во второй четверти „Калев/Крамо“ уверенно контролировал ход матча, в какой-то момент увеличив отрыв до 12 очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 45:39 в пользу эстонского чемпиона.