Баскетбол
13.11.2024, 14:42

ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Еврокубок ФИБА: сможет ли „Калев/Крамо“ завершить групповой этап без поражений?

 
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня баскетбольная команда „Калев/Крамо“ завершит групповой этап Еврокубка ФИБА выездным матчем против венгерской „Альбы Фехервар“. Игра начнется в 19:00, и её прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.

„Калев/Крамо“ начал первую четверть с отставания 5:13, но быстро наладил игру и вышел на первый короткий перерыв уже лидером — 21:18.

Во второй четверти „Калев/Крамо“ уверенно контролировал ход матча, в какой-то момент увеличив отрыв до 12 очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 45:39 в пользу эстонского чемпиона.

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