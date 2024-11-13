ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ прервал пятиматчевую серию без поражений, проиграв в овертайме

В среду, 13 ноября, баскетбольная команда „Калев/Крамо“ завершила групповой этап Еврокубка ФИБА, потерпев в овертайме поражение на выезде от венгерской „Альбы Фехервар“ со счётом 90:93. Видеообзор и матч в записи доступны только подписчикам Delfi.