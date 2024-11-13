13.11.2024, 14:42
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ прервал пятиматчевую серию без поражений, проиграв в овертайме
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 13 ноября, баскетбольная команда „Калев/Крамо“ завершила групповой этап Еврокубка ФИБА, потерпев в овертайме поражение на выезде от венгерской „Альбы Фехервар“ со счётом 90:93. Видеообзор и матч в записи доступны только подписчикам Delfi.
„Калев/Крамо“ начал первую четверть с отставания 5:13, но быстро наладил игру и вышел на первый короткий перерыв уже лидером — 21:18.
Уже заказано?