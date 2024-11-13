СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: команда „Тартуского университета“ сыграет с „Авис Утилитас“

На данный момент у команды „Тартуского университета“ серия из трех побед в объединённой баскетбольной лиге, одержав выездные победы над „Лиепая“, „Вентспилсом“ и „ТалТехом“. В турнирной таблице она занимает пятое место с четырьмя победами и тремя поражениями, а „Авис Утилитас“ имеет аналогичные показатели. Эти команды уже встречались в этом году, и в поединке за Кубок Эстонии победу одержала тартуская команда, победив с уверенным счётом 82:61.