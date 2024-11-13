13.11.2024, 14:21
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: команда „Тартуского университета“ сыграет с „Авис Утилитас“
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги команда „Тартуского университета“ проведет матч с клубом „Авис Утилитас“ из Рапла. Игра начнется в 19:00 и будет доступна в прямом эфире для всех подписчиков Delfi.
На данный момент у команды „Тартуского университета“ серия из трех побед в объединённой баскетбольной лиге, одержав выездные победы над „Лиепая“, „Вентспилсом“ и „ТалТехом“. В турнирной таблице она занимает пятое место с четырьмя победами и тремя поражениями, а „Авис Утилитас“ имеет аналогичные показатели. Эти команды уже встречались в этом году, и в поединке за Кубок Эстонии победу одержала тартуская команда, победив с уверенным счётом 82:61.
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