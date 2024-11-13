ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: команда „Тартуского университета“ проигрывает „Авис Утилитасу“

В первой четверти обе команды никак не могли набрать темп, допуская множество простых ошибок и потерь мяча — у „Авис Утилитаса“ их накопилось целых шесть. Никто из игроков не выделился на фоне других, и игра шла очко в очко. По итогам стартовой четверти счёт составил 17:14 в пользу хозяев из Тарту.

На данный момент у команды „Тартуского университета“ серия из трех побед в объединённой баскетбольной лиге, одержав выездные победы над „Лиепая“, „Вентспилсом“ и „ТалТехом“. В турнирной таблице она занимает пятое место с четырьмя победами и тремя поражениями, а „Авис Утилитас“ имеет аналогичные показатели. Эти команды уже встречались в этом году, и в поединке за Кубок Эстонии победу одержала тартуская команда, победив с уверенным счётом 82:61.