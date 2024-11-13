13.11.2024, 14:21
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: команда „Тартуского университета“ проигрывает „Авис Утилитасу“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги команда „Тартуского университета“ проведет матч с клубом „Авис Утилитас“ из Рапла. Игра начнется в 19:00 и будет доступна в прямом эфире для всех подписчиков Delfi.
В первой четверти обе команды никак не могли набрать темп, допуская множество простых ошибок и потерь мяча — у „Авис Утилитаса“ их накопилось целых шесть. Никто из игроков не выделился на фоне других, и игра шла очко в очко. По итогам стартовой четверти счёт составил 17:14 в пользу хозяев из Тарту.
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