13.11.2024, 14:21
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: команда „Тартуского университета“ обыграла „Авис Утилитас“ в овертайме
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 13 ноября, в матче эстоно-латвийской баскетбольной лиги команда „Тартуского университета“ одержала победу над клубом „Авис Утилитас“ из Рапла со счётом 90:84 в овертайме. Видеообзор и матч в записи доступны только подписчикам Delfi.
В первой четверти обе команды никак не могли набрать темп, допуская множество простых ошибок и потерь мяча — у „Авис Утилитаса“ их накопилось целых шесть. Никто из игроков не выделился на фоне других, и игра шла очко в очко. По итогам стартовой четверти счёт составил 17:14 в пользу хозяев из Тарту.
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