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13.11.2024, 13:13

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Кубок CEV: „Сельвер/ТалТех“ сыграет с румынским клубом

 
Начало в 18:00
Таллиннский „Сельвер/ТалТех“
Таллиннский „Сельвер/ТалТех“
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Сегодня волейбольный клуб „Сельвер/ТалТех“ в 1/32 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) встретится с румынским „Рапидом“ из Бухареста. Матч, который начнется в 18:00, можно будет посмотреть в прямом эфире всем подписчикам Delfi.

В предыдущем раунде Кубка Европейской конфедерации волейбольный клуб „Сельвер/ТалТех“ одержал уверенную победу над словенским „Марибором“. За это время состав команды пополнил новый связующий — австралийский сборник Аршдип Досанджх, который теперь ведет атакующие действия. В субботу „Сельвер/ТалТех“ одержал свою первую победу в волейбольной Балтийской лиге, но в воскресенье команда вновь потерпела поражение со счетом 0:3. Кроме того, диагональный нападающий Линкольн Уильямс продолжает бороться с коленным повреждением.

Ответный матч между волейбольными клубами „Сельвер/ТалТех“ и румынским „Рапидом“ состоится 19 ноября в Бухаресте.

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