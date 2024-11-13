ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Кубок CEV: „Сельвер/ТалТех“ играет с румынским клубом

В предыдущем раунде Кубка Европейской конфедерации волейбольный клуб „Сельвер/ТалТех“ одержал уверенную победу над словенским „Марибором“. За это время состав команды пополнил новый связующий — австралийский сборник Аршдип Досанджх, который теперь ведет атакующие действия. В субботу „Сельвер/ТалТех“ одержал свою первую победу в волейбольной Балтийской лиге, но в воскресенье команда вновь потерпела поражение со счетом 0:3. Кроме того, диагональный нападающий Линкольн Уильямс продолжает бороться с коленным повреждением.