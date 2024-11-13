ФОТО, ПРОБУЖДАЮЩИЕ АППЕТИТ: Ресторан высокой кухни Shang Shi – новое измерение праздника

Шеф-консультант Тонг Чи Хви за годы своей работы принёс признание Мишлен нескольким ресторанам. „Приём пищи никогда не бывает просто утолением чувства голода, за столом люди не только разделяют друг с другом трапезу, они разговаривают, что делает каждый праздничный ужин особым событием, которое объединяет людей и создаёт прекрасные воспоминания“, – сказал шеф Тонг, по словам которого, в китайской культуре совместные трапезы занимают важное место, и в основу концепции недавно открывшегося Shang Shi он положил аутентичные вкусы с глубоким уважением к своим корням и традициям.

„Shang Shi переводится на русский язык как королевское пиршество, и трудно было бы подобрать более точные слова, чтобы описать необыкновенный гастрономический опыт, который получают посетители ресторана“, — сказал директор по организации питания Bombay Club Барт Дюфур и добавил в качестве примера, что в меню Shang Shi есть настоящая утка по-пекински, которая сначала готовится мастером, а затем подаётся гостям, причём её подача – это отдельный, совершенно особенный ритуал. Это действительно деликатес, и чтобы его попробовать, необходимо сделать заказ как минимум за 24 часа, но в меню достаточно много других аутентичных кантонских блюд, таких как димсам, жареная свинина чар сиу и множество других деликатесов.

Запасами винного погреба, ассортимент которого наcчитывает более 500 различных вин, управляет Каролина Рейнхольд, удостоенная титула лучшего сомелье Эстонии. „Кроме известных и признанных европейских вин у нас есть выбор вин из лучших винных регионов других стран мира“, – поделилась Рейнхольд. И добавила, что цена самой дорогой бутылки вина в винном погребе – более 10 тысяч евро.

Роскошный дизайн интерьера как ресторана, так и всего Bombay Club, уникален – Shang Shi находится в тщательно отреставрированном историческом здании, где каждый элемент отделан и продуман так, чтобы сохранить как можно больше оригинальных деталей.