Британский джазовый исполнитель Атила выступит в Velvet уже в эту пятницу

Погружаясь в звуки прекрасной музыки, мы не можем не вспомнить Фрэнка Синатру, именно творчество молодого Синатры стало источником вдохновения для Атилы, джазового певца из Великобритании, чувственный вокал которого можно будет услышать в Эстонии только один раз, в эту пятницу, 15 ноября, в недавно открывшемся роскошном клубе Bombay Club на улице Ратаскаеву в Старом городе в Таллинне.

Атила, который выступает в основном в Лондоне, но часто и на международных сценах, начал создавать себе имя в начале 2000-х. За свою карьеру он выступал как с большим оркестром, так и с небольшой группой музыкантов, он пел в самом известном лондонском джаз-клубе Ronnie Scott’s и в престижном Королевском Альберт-Холле, а также делил сцену с легендой американского джаза Бадди Греко, BBC Concert Orchestra и др.

В музыкальном салоне Velvet в Bombay Club Атила выступит в сопровождении фортепиано, баса и ударных, создавая интимную атмосферу, в которой Вы сможете наслаждаться прекрасной музыкой, сидя за бокалом вина или танцуя со своим партнёром. Репертуар Атилы состоит исключительно из композиций, принадлежащих к числу лучших американских джазовых произведений ХХ века.

Кроме Атилы, в пятницу вечером в Velvet публику порадует выступление ещё одной яркой звезды. Литовская танцовщица бурлеска Морта Смит представит чувственную и знойную программу, которая никого не оставит равнодушным. Чтобы обеспечить себе место за столом во время выступления Атилы и Морты Смит, следует поторопиться, ведь в наличии уже только действительно последние билеты.

Разумеется, к услугам гостей весь вечер будет бар, в котором подают высококачественные напитки. Коктейли будут не только классические, Вам предоставится возможность испытать радость открытия – в меню есть эксклюзивные сигнатурные коктейли. К тому же, Velvet – одно из немногих мест в Таллинне, где предлагается шампанское Dom Perignon по бокалам.