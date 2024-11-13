Британский джазовый исполнитель Атила выступит в Velvet уже в эту пятницу
Роскошная обстановка, декадентские коктейли и волшебный джаз, который переносит в золотой век элегантных вечеринок, — это именно то, что ждёт тех, кто придёт в эту пятницу послушать прекрасный вокал джазового исполнителя Атилы в Bombay Club, в музыкальный салон Velvet.
Погружаясь в звуки прекрасной музыки, мы не можем не вспомнить Фрэнка Синатру, именно творчество молодого Синатры стало источником вдохновения для Атилы, джазового певца из Великобритании, чувственный вокал которого можно будет услышать в Эстонии только один раз, в эту пятницу, 15 ноября, в недавно открывшемся роскошном клубе Bombay Club на улице Ратаскаеву в Старом городе в Таллинне.
Атила, который выступает в основном в Лондоне, но часто и на международных сценах, начал создавать себе имя в начале 2000-х. За свою карьеру он выступал как с большим оркестром, так и с небольшой группой музыкантов, он пел в самом известном лондонском джаз-клубе Ronnie Scott’s и в престижном Королевском Альберт-Холле, а также делил сцену с легендой американского джаза Бадди Греко, BBC Concert Orchestra и др.
В музыкальном салоне Velvet в Bombay Club Атила выступит в сопровождении фортепиано, баса и ударных, создавая интимную атмосферу, в которой Вы сможете наслаждаться прекрасной музыкой, сидя за бокалом вина или танцуя со своим партнёром. Репертуар Атилы состоит исключительно из композиций, принадлежащих к числу лучших американских джазовых произведений ХХ века.
Кроме Атилы, в пятницу вечером в Velvet публику порадует выступление ещё одной яркой звезды. Литовская танцовщица бурлеска Морта Смит представит чувственную и знойную программу, которая никого не оставит равнодушным. Чтобы обеспечить себе место за столом во время выступления Атилы и Морты Смит, следует поторопиться, ведь в наличии уже только действительно последние билеты.
Разумеется, к услугам гостей весь вечер будет бар, в котором подают высококачественные напитки. Коктейли будут не только классические, Вам предоставится возможность испытать радость открытия – в меню есть эксклюзивные сигнатурные коктейли. К тому же, Velvet – одно из немногих мест в Таллинне, где предлагается шампанское Dom Perignon по бокалам.
Концерт Атилы – это часть серии салонных вечеров Velvet, которые позволят эстонской публике наслаждаться выступлениями исполнителей джаза, свинга, соула и фанка. С информацией об этих мероприятиях можно ознакомиться здесь.
Ночная жизнь в стиле Бомбея
В полночь в Velvet эстафету от Атилы примет диджей Anli G, оживлённый вечер продолжится ритмичной афро-музыкой и фанк-хаусом. Это идеальная возможность прекрасно провести время и для тех, кто не смог посетить первую часть мероприятия. Двери открыты для всех, билет для входа не требуется.
Помимо музыкального бара Velvet, в здании Bombay Club находятся также казино с роскошными интерьерами, китайский ресторан высокой кухни Shang Shi, коктейль-бар в стиле Speakeasy The Peacock Lounge и расположенный в подвале преемник легендарного бара прошлого века Rebaseurg Fox Den.
Очень важно: поскольку в том же здании находится казино – музыкальный салон Velvet и The Peacock Lounge открыты только для посетителей старше 21 года, и только при предъявлении удостоверяющего личность документа.