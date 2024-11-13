Таллиннская „Флора“ и команда Рижской футбольной школы 22 ноября разыграют Кубок Ливонии

Финал Кубка Ливонии между прошлогодними чемпионами Эстонии и Латвии — таллиннской „Флорой“ и рижской РФШ — изначально планировался на конец июня, но был отложен по причине неудобной для РФШ даты, сообщает Эстонский футбольный союз.

Теперь матч состоится 22 ноября в Риге. Рижская футбольная школа (РФШ) является чемпионом Латвии сезона 2024, тогда как „Флора“, завоевавшая титул чемпиона Эстонии в 2023 году, в этом году завершила сезон на четвертом месте.

РФШ также участвует в групповом этапе Лиги Европы, имея в активе два очка после четырех туров и занимая 32-е место из 36 команд.

Кубок Ливонии разыгрывался семь раз с 2003 года. Победителями становились рижский „Сконто“ (2003, 2004, 2005), „Вентспилс“ (2008) и „Флора“ (2011, 2018, 2023).

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