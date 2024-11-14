14.11.2024, 06:59
Министр объяснила, как Эстония борется с распространением э-сигарет среди молодежи(4)
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Эстония намерена ограничить вкусовые добавки в электронных сигаретах и запретить их дистанционную продажу, чтобы снизить привлекательность для молодежи. Одновременно ведется борьба с незаконной продажей таких товаров через телеграм: Налогово-таможенный департамент проводит контрольные закупки для выявления нарушителей.
Отвечая на вопросы депутатов в Рийгикогу о распространении наркотиков в Эстонии министр здравоохранения Рийна Сиккут обратила внимание, что среди молодежи быстрее всего растет никотиновая зависимость. По словам Сиккут, Министерство социальных дел намерено уделять внимание всем веществам, вызывающим зависимость.
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