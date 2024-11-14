Министр объяснила, как Эстония борется с распространением э-сигарет среди молодежи

Отвечая на вопросы депутатов в Рийгикогу о распространении наркотиков в Эстонии министр здравоохранения Рийна Сиккут обратила внимание, что среди молодежи быстрее всего растет никотиновая зависимость. По словам Сиккут, Министерство социальных дел намерено уделять внимание всем веществам, вызывающим зависимость.

„Основное отличие табачных и никотиновых изделий заключается в том, что это легальные вещества, доступность и привлекательность которых мы стремимся ограничить для молодых людей. Поскольку закон уже регулирует, где и кем они могут продаваться, как выглядят их упаковки и вкусы, Министерство социальных дел последовательно отстаивает необходимость ограничить вкусы в никотиновых и табачных продуктах, которые могли бы привлекать молодежь“, — сказала министр.