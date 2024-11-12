12.11.2024, 14:40
Футболист сборной Эквадора умер в возрасте 22 лет
ФОТО: Pexels.com
Полузащитник сборной Эквадора по футболу Марко Ангуло скончался из-за травм, полученных в ДТП. Об этом сообщается на странице федерации футбола страны в соцсети Х.
Авария произошла 7 октября в городе Кито, футболист был одним из трех выживших в ДТП. За жизнь 22-летнего Ангуло врачи боролись больше месяца. В этом же ДТП погибли футболист эквадорского „Индепендьенте“ Роберто Кабесас, а также его друг.
Ангуло — игрок американского клуба MLS „Цинциннати“. В 2024 году выступал на правах аренды за эквадорский „ЛДУ Кито“. В составе сборной Эквадора провел три матча.
Источник: РБК
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