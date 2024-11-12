Футболист сборной Эквадора умер в возрасте 22 лет

Авария произошла 7 октября в городе Кито, футболист был одним из трех выживших в ДТП. За жизнь 22-летнего Ангуло врачи боролись больше месяца. В этом же ДТП погибли футболист эквадорского „Индепендьенте“ Роберто Кабесас, а также его друг.

Ангуло — игрок американского клуба MLS „Цинциннати“. В 2024 году выступал на правах аренды за эквадорский „ЛДУ Кито“. В составе сборной Эквадора провел три матча.

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