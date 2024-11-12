СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Кубок вызова: тартуский „Бигбанк“ сыграет с сильным сербским клубом

Тартуский клуб „Бигбанк“ в предыдущем раунде Кубка вызова одержал уверенную победу над украинским клубом „Житичи-Полесье“ из Житомира. Под руководством тренера Алару Рикберга команда продолжает демонстрировать отличные результаты как в волейбольной Балтийской лиге, где занимает первое место, так и в Кубке Эстонии по волейболу, пробившись в финал.