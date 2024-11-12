12.11.2024, 14:06
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Кубок вызова: тартуский „Бигбанк“ сыграет с сильным сербским клубом
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня тартуский „Бигбанк“ примет сербский клуб „Караджордже Топола“ в рамках 1/16 финала Кубка вызова. Матч, который начнется в 19:00, смогут увидеть все подписчики Delfi.
Тартуский клуб „Бигбанк“ в предыдущем раунде Кубка вызова одержал уверенную победу над украинским клубом „Житичи-Полесье“ из Житомира. Под руководством тренера Алару Рикберга команда продолжает демонстрировать отличные результаты как в волейбольной Балтийской лиге, где занимает первое место, так и в Кубке Эстонии по волейболу, пробившись в финал.
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