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12.11.2024, 14:06

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Кубок вызова: тартуский „Бигбанк“ сыграет с сильным сербским клубом

 
Начало в 19:00
Тартуский „Бигбанк“
Тартуский „Бигбанк“
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

Сегодня тартуский „Бигбанк“ примет сербский клуб „Караджордже Топола“ в рамках 1/16 финала Кубка вызова. Матч, который начнется в 19:00, смогут увидеть все подписчики Delfi.

Тартуский клуб „Бигбанк“ в предыдущем раунде Кубка вызова одержал уверенную победу над украинским клубом „Житичи-Полесье“ из Житомира. Под руководством тренера Алару Рикберга команда продолжает демонстрировать отличные результаты как в волейбольной Балтийской лиге, где занимает первое место, так и в Кубке Эстонии по волейболу, пробившись в финал.

Сербский клуб „Караджордже Топола“, который на данный момент занимает седьмое место в сербской лиге, по словам Рикберга, обладает сильным составом, и команда готовится к непростому соперничеству на пути к следующему этапу Кубка вызова.

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